Sanatta her türlü yeniliğe açık olan ve eserde ifade edilen varlığın tüm boyutlarıyla ele almak kaygısı taşıyan kübizm temsilciler ve sanatçıları kimlerdir? İşte tüm detaylar…

Kübizm Nedir?

Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve daha çok resim alanında kendini gösteren, sonradan öteki sanat dallarına da etki yapan; konunun sadece görünen ve bilinen tarafını değil, görünmeyen taraflarını da ortaya konan eserlerde göstermeye çalışan bir sanatı akımı olarak dikkat çekmektedir.

Kubizm; 1.Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, Paris’te ortaya çıkmıştır. Savaş sonrasında tüm dünyada bozulan siyasi düzen gibi sanatta da birtakım değişiklikler meydana gelmiş ve Fransız ressam Paul Cezanne’nin izinden giden birçok sanatçı kübizm alanında eserler vermeye başlamışlardır.

Tüm bunlara ek olarak kübizmin kendi içinde ikiye ayrıldığından da bahsetmek gerekmektedir:

Analitik Kübizm: Sanatçının seçtiği parçaları uygun gördüğü şekilde yeniden bir bütün haline getirmesine analitik kübizm adı verilmektedir.

İleri Analitik Kübizm: Daha güçlü renkler ve renkler arası uyumun ön plana çıktığı bir akım olarak dikkat çekmektedir. Özellikle prizmada kırılan renklerin kullanılması bu dönemde en çok karşılaşılan durumdur.

Kübizm Akımı Özellikleri

Klasik resim anlayışını tamamen reddeden bir sanat akımı olma özelliği taşıyan kübizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: