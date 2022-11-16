Sanatta her türlü yeniliğe açık olan ve eserde ifade edilen varlığın tüm boyutlarıyla ele almak kaygısı taşıyan kübizm temsilciler ve sanatçıları kimlerdir? İşte tüm detaylar…
Kübizm Nedir?
Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve daha çok resim alanında kendini gösteren, sonradan öteki sanat dallarına da etki yapan; konunun sadece görünen ve bilinen tarafını değil, görünmeyen taraflarını da ortaya konan eserlerde göstermeye çalışan bir sanatı akımı olarak dikkat çekmektedir.
Kubizm; 1.Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, Paris’te ortaya çıkmıştır. Savaş sonrasında tüm dünyada bozulan siyasi düzen gibi sanatta da birtakım değişiklikler meydana gelmiş ve Fransız ressam Paul Cezanne’nin izinden giden birçok sanatçı kübizm alanında eserler vermeye başlamışlardır.
Tüm bunlara ek olarak kübizmin kendi içinde ikiye ayrıldığından da bahsetmek gerekmektedir:
Analitik Kübizm: Sanatçının seçtiği parçaları uygun gördüğü şekilde yeniden bir bütün haline getirmesine analitik kübizm adı verilmektedir.
İleri Analitik Kübizm: Daha güçlü renkler ve renkler arası uyumun ön plana çıktığı bir akım olarak dikkat çekmektedir. Özellikle prizmada kırılan renklerin kullanılması bu dönemde en çok karşılaşılan durumdur.
Kübizm Akımı Özellikleri
Klasik resim anlayışını tamamen reddeden bir sanat akımı olma özelliği taşıyan kübizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Yazın alanında, Picasso’nun da etkisiyle şairler kübizme uygun bir anlayış geliştirmişlerdir. Bu anlayışa göre şairler, dış dünyayı izlemeyi ve olan biteni etraflıca saptamayabilmeyi hedef almışlardır.
- Kübizm; dünyadaki görece küçük olayları ve anlamları yakalamayı hedeflemiştir.
- Bu sanat akımında, işlenen varlıkları tüm boyutlarıyla vermek esastır.
- Kübizm; konunun sadece görünen yönünü değil, görünmeyen tarafını da göstermek amacı taşımaktadır
- Kübizme göre; söylenmemiş ve görülmemiş olanı gün yüzüne çıkarmak, aklın değil hayal gücünün yapacağı bir iştir.
- Kübizm eserlerde karmakarışık imajlara ve dağınık kelimelere rastlanır.
- Varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyası da betimlenir.
- Kübizmde, duygularla olaylar karıştırılarak verilir.
- Karışıklıktan hoşlanma ve keyif alma durumu söz konusudur.
- Kübist sanatçılar, ayrı ayrı yerlerde geçen olayların birlikte, aynı anda olduğunu kabul eder ve bu anlayışta eser vermek isterler.
- Kübizme göre empresyonizm duyumların, yani sürekli olmayan ve gelip geçici şeylerin tasviridir. Empresyonizmin aksine kübizm ise; sürekli olan ve değişmeyen özün tasvirine çaba göstermektedir.
- Şairler şiirlerinde, analiz-sentez metodu ile mısralar sıralamış; peyzajı ve hayatın sahnesini kendi kişisel görüşlerine göre anlatmaya çalışmışlardır.
- Kübizm, edebiyat alanında, gramerin yıkımı, ilginç noktalama işaretlerinin kullanımı şeklinde özellikle şairler tarafından denenen bir akımdır.
- Edebiyatta varlığını geniş bir çerçevede sürdürememiştir.
- Bu sanat akımı uzun ömürlü olamamıştır.
Kübizm Temsilcileri
- yüzyılın önemli sanat akımlarından biri olarak karşımıza çıkan kübizm sanatçıları şu isimlerdir:
- Pablo Picasso (1881)
- Georges Braque (1882-1963)
- Juan Gris (1887-1927)
- Fernand Leger (1881-1961)
- Albert Gleizes (1881-1953)
- Jean Metzinger (1883-1951)
- Roger de la Fresnaye (1885-1925)
- Andre Lhote (1885-1962)
Kübizm Örnekleri
- Pablo Picasso: Avignon’lu Kızlar, Guernica, Penceredeki Kadın
- Rofer de la Fresnaye: Yumurtalı Natürmort, Meulan Yakınlarında Köy ve Tarlalar
- Georges Braque: Şömine Üstünde Natürmort, Bardak ve Mektuplar
- Fernand Leger: Üç Kadın, Büyük Julie
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