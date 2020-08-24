Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüse yakalandı. Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu. Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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