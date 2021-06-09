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Dijital dünyanın yeni canavarları ‘troller’ ile baş etmenin yolları...

Sosyal ağlarda siber zorbalığa yol açabilen trollere karşı nelere dikkat edilmeli? Bir trol nasıl anlaşılıyor? Kullanıcıları bezdiren trollerle nasıl başa çıkılır? İşte siber güvenlik uzmanlarından öneriler...

Sosyal ağlarda troller ile nasıl mücadele edilir? Haberler
‘Troller’ ile nasıl mücadele edilir?
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HABERTURK.COM

Trol ve trollemek, dijitalleşen dünyada sıklıkla kullanılan sözcükler haline geldi. Trollemek, ilk bakışta zararsız gibi görünse de kötü şeylere yol açabiliyor, siber zorbalığa veya siber tacize dönüşebiliyor. Siber güvenlik şirketi kuruluşu Eset, sosyal ağlar başta olmak üzere internet kullanıcılarını zaman zaman bezdiren troller ile nasıl başa çıkılacağını mercek altına aldı ve önerilerini paylaştı.

Troller uzun süredir yaşamımızda olsa da sosyal ağ çağıyla birlikte herkesin dikkatini çekmeye başladılar. Çeşitli popüler platformlarda neredeyse aynı anda bulunur hale geldiler. Sosyal medya, çevrimiçi oyun siteleri, haber sitelerinin yorum bölümleri ve çevrimiçi tartışma panoları trollerin bulunabileceği yerlerden sadece birkaçı.

BİR TROLÜ NASIL TANIYABİLİRSİNİZ?

İnternet trolü ifadesi, kasti olarak tartışmalı ve kışkırtıcı yorumlar yazarak kargaşa oluşturmak amacıyla çevrimiçi yorum yapanları veya tartışmalara katılanları anlatmak için kullanılıyor. İnsanlar, normal olarak, farklı düşüncelere sahip olabilirler ama troller sizin ilefikir tartışmasına girmek ya da kendi düşüncesini paylaşmak isteyen kişiler değildir.

Troller kendi eğlenceleri için olay yaratmak üzere bilerek rahatsız edici veya kışkırtıcı yorumlar yazanlardan, hassas kişileri çevrimiçi olarak rahatsız eden suçlulara kadar birçok farklı şekillerde bulunabilir.

Siber güvenlik uzmanları, siber suçluların da tartışmalı içerikler yayınlayarak “trollemeye benzer” davranışlarda bulunabileceğinin altını çiziyor. Ancak genellikle siber suçluların yorumlarında düşüncelerini destekleyen, “kaynak” gibi görünen bağlantılar bulunuyor. Oltalama amaçlı bu bağlantılar kötü amaçlı yazılımla bağlantılı olabiliyor. Uzmanlara göre trollere karşı dikkat edilmesi gerekenler unsurlar şöyle:

ETKİLEŞİME GEÇMEYİN

- Trollere malzeme sağlamamanız, dikkat etmeniz gereken en önemli unsur. Aksi halde, tartışmayı körükleyip, tüm dikkati üstlerine çekmeyi başarabilirler.

- Düşüncelerinizi verimli bir şekilde ifade etmek veya seviyeli bir tartışma ortamı yaratmak isteyebilirsiniz, ancak bu çabanız çoğu zaman karşılıksız kalacaktır. Troller, tartışma ortamı oluşturmak istemezler. Onların planı, kızgın veya kırgın bir yanıt almaktır. Bir trolle etkileşime geçmek, okların size yönelmesine neden olur.

PİŞMANLIK DUYACAKLARINI DÜŞÜNMEYİN

- Trollerin davranışları ve eylemleri siber zorbalığa veya siber tacize dönüşebilir. Bu durumun nedeni çevrimiçi olduğumuzda kendimizi engelleme gereksinimi duymamamız şeklinde yorumlanabilir. Ayrıntılı bir şekilde incelenen bu kendini engelleme gereksinimi duymama olgusu, insanların yüz yüze iletişimde söylemeyeceği veya yapmayacağı şeyleri çevrimiçi olarak söylemesi ve yapmasıdır.

- Troller, bu yaptıklarının gerçek hayattaki sonuçlarını, karşılarındaki kişinin nasıl hissettiğini ve kişiyi nasıl etkilediğini görmedikleri için hareketleri veya sözleriyle ilgili herhangi bir pişmanlık yaşamazlar.

TROLLERE KARŞI KENDİNİZİ NASIL SAVUNABİLİRSİNİZ?

- Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında kasıtlı olarak diğer kullanıcılara zorbalık yapan, herkese açık şekilde başkalarının kişisel bilgilerini yayınlayan, nefret söylemi kullanan veya genel topluluk kurallarını ihlal eden trolleri bildirmenize olanak tanıyan araçlar vardır. Bu siteler bu tür davranışlara anlayış göstermez. Bu nedenle davranışın ciddiyetine bağlı olarak site moderatörleri, uyarılardan ve bu hareketleri tekrarlayanların hesaplarını geçici olarak engellemekten, süresiz olarak askıya almaya kadar cezalar uygulayabilir.

ŞİKAYETÇİ OLABİLİRSİNİZ

- Trolleme başka platformlarda da gerçekleşebilir, öncelikle hizmetin yöneticileriyle iletişime geçmelisiniz. Haber siteleri, saldırgan davranışlara karşı net politikalara sahiptir. Troller genellikle bu politikaları ihlal eder ve bunun sonucunda geçici olarak engellenebilir veya bu davranışlarının tekrar etmesi halinde kalıcı olarak yasaklanabilirler.

- Trolleme davranışı sınırları aşar ve taciz, siber zorbalık, cinsel taciz, ırkçı söylemler veya yasaları çiğneyen başka eylemlere dönüşürse yasal yollara başvurabilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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