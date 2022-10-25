Sosyal konut projesinde ilk temel atıldı

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'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi kapsamında 17 ildeki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen törende konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Göreve geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Bugün 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.

-Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu buldu.

-Ülkemizde 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz.

'EV SAHİPLERİ KİRACILARA ZULMETTİ'

-Önce Kovid-19 salgını ile sarsılan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizi de etkiledi. Kira fiyatlarında ev sahipleri, kiracılara zulmetti. 2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiye de bakarak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini planladık

-Bugün yeni kampanyamızın temellerini atarken vatandaşımızın dualarına talibiz. Kampanyaya başvurunun 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtı.

- Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir.

-Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu, güvenli konutlara erişmiş olacak.

-İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz.

'DEPREM GERÇEĞİNİ ASLA UNUTMUYORUZ'

-Çok hareketli ve çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğinin farkındayız. Yıllarca bir yuva sahibi olmak için birikim yapan vatandaşları yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Parkıyla, camisiyle, ulaşımıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Şehircilik alanında eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz.

-45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden canlandırıyoruz.

-İnsanlarımızın sorunlarını çözüm olan projeleri geliştiren tek siyasi parti biziz. Türkiye büyüyerek güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 2023'te milletimizin desteğini alarak Türkiye'nin Yüzyılı'nı sürdüreceğiz.

-Türkiye’yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyorum.

Bugün Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265 ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temeli atılıyor.

13 EYLÜL'DE AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

7.5 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7.5 milyonu aşkın kişi başvurdu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 4 milyon 900 bine ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde büyük gün." mesajını paylaştı.