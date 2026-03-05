Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Çocuklara sosyal medya yasağı maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi?

DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz." dedi.

Usta, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Usta, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli faydalananların ödemelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını anlattı.

Kanun teklifinin yürütme ve yürürlük maddeleriyle 29 maddeden oluştuğunu kaydeden Usta, "Doğum izniyle ilgili sürecin başlaması kanunlaşmayla birlikte şu an mevcutta doğum izninde olan tüm annelerin kullanabileceği şekilde planlanmıştır." diye konuştu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta, kanun teklifinin önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmesini beklediklerini, en kısa sürede de Genel Kurul gündemine getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yasa teklifi, çocukların sosyal medya ve dijital oyun platformlarını kullanmalarına yaş kategorilerine göre yasak ve sınırlama öngörüyor.