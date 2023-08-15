Sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti!

Adana'da yaşayan ve çektiği motosiklet videolarıyla fenomen haline gelen 23 yaşındaki Burak Can Taşan, seyir halindeki motosikletiyle yaptığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Instagram hesabında 96 bin takipçisi olan Burak Can Taşan'ın ölüm haberini kendisi gibi fenomen olan kız arkadaşı Yaren Kaya doğruladı.