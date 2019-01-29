'Hesabım çalındı' savunması...

Malatya 5.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Murat K. ile avukatı katıldı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, mahkemede son savunması sorulan Murat K., "Ben paylaşımlarımda kesinlikle hakaret kastı ile hareket etmedim. Amacım eleştirmekti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Hangi paylaşımların bana ait olduğunu savcılık aşamasında ayrıntılı olarak belirttim. O beyanım dışındaki paylaşımlar bana ait değildir. Çünkü benim 2016 yılının Aralık ayında facebook hesabım çalınmıştı. Hatta çalan şahıs arkadaşlarımdan kontör falan istiyormuş. Benim daha sonra haberim oldu. Facebook hesabımın şifresini değiştirdim. Paylaştıklarım yanlış anlaşılmış ise özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanık, dosya arasında bulunan ve kendisine gösterilen paylaşımı kendisinin yapmadığını savundu.

Mahkeme, Murat K'ya, ' Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretten' 10 ay hapis cezası vererek, sanık hakkında hükmedilen cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, Murat K'nın 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan ise isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmadığından dolayı beraatına karar verdi.