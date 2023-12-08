Sosyal medyada müstehcen görüntüler iddiasına gözaltı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 43 yaşındaki F.H. isimli kadın, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı
Giriş: 08.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:28
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, F.H. isimli kadının müstehcen paylaşımlar yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kadının Gölcük'te yaşadığını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, F.H.'yi gözaltına aldı. F.H.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.