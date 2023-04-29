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Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sosyetenin tanınan simalarından biri olan ve son olarak adı oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan Ece Sükan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle sevenlerinin beğenisini topladı.

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  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

    Son zamanlarda adı yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan güzel isim Ece Sükan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

    Netflix’te ekrana gelecek olan Terzi dizisinin galasına katılan Ece Sükan, tercih ettiği kombiniyle göz kamaştırdı.
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

    46 yaşında olan stilist ve oyuncu Ece Sükan, Netflix’te yayınlanacak olan Terzi dizisinde Suzi karakterine hayat veriyor.
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

    1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katılmış ve üçüncü olan ve o yıllardan beri profesyonel olarak mankenlik yapan aynı zamanda oyuncu olan Ece Sükan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisi sevenleri tarafından övgü yağmuruna tutuldu. 
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

    İşte Ece Sükan'ın son pozları...
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!
  • Sosyete güzeli Ece Sükan son pozuyla göz kamaştırdı! Ünlü güzel tüm dikkatleri üzerine çekti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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