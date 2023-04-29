1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katılmış ve üçüncü olan ve o yıllardan beri profesyonel olarak mankenlik yapan aynı zamanda oyuncu olan Ece Sükan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisi sevenleri tarafından övgü yağmuruna tutuldu.