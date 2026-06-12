Southampton'dan Elias Jelert kararı!
Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunun çoğunluğunu korurken, gelecek planlarında yer almayan veya gelişmesi gereken oyuncularını da kiralık olarak gönderdi. Peki sarı-kırmızılılardan sezonu başka takımlarda geçirmek için ayrılan futbolcular ne yaptı? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:48 Güncelleme:
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Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Southampton'a kiraladığı Elias Jelert konusunda karar verildi...
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GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR
Championship temsilcisi, bu yaz kulüpten ayrılacak oyuncuları açıklarken; listede Elias Jelert de yer aldı.
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İngiliz ekibinde 11 maçta 576 dakika sahada kalan Danimarkalı bek, 1 asistlik performans sergiledi.