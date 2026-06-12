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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Southampton'dan Elias Jelert kararı! Galatasaray...

        Southampton'dan Elias Jelert kararı!

        Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunun çoğunluğunu korurken, gelecek planlarında yer almayan veya gelişmesi gereken oyuncularını da kiralık olarak gönderdi. Peki sarı-kırmızılılardan sezonu başka takımlarda geçirmek için ayrılan futbolcular ne yaptı? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Southampton'a kiraladığı Elias Jelert konusunda karar verildi...

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        GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

        Championship temsilcisi, bu yaz kulüpten ayrılacak oyuncuları açıklarken; listede Elias Jelert de yer aldı.

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        İngiliz ekibinde 11 maçta 576 dakika sahada kalan Danimarkalı bek, 1 asistlik performans sergiledi.

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        5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Elias Jelert'in Galatasaray'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor...

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