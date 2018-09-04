Southend United - Cambridge United sahaya çıkıyor

İngiltere EFL Trophy Güney Grup B maçında Southend United ile Cambridge United, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Southend United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cambridge United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Southend United kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Cambridge United kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Southend United önceki hafta Morecambe mücadelesinde 3-1 yenildi.

Cambridge United ise Burton Albion maçında 2-3 yenildi.

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