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Soylu: Orantısız güce soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Adana’da düzenlenen nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösterilerle ilgili açıklama yaptı

Soylu: Orantısız güce soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır."

"Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir."

"Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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