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        Haberler Gündem Medya Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

        Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

        Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 23:01 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:01
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        Burak Akbay hakkında yakalama kararı
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        Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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