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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2020 AÇIKLANDI! MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. İşte 20 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama sayfası

Sözleşmeli öğretmenlik

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün gerçekleştirildi. Adaylar MEB'in resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden atamalarının durumlarını öğrenebilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapıldığını, coronavirüs tedbirlerini açıkladığı konuşmasında duyurdu. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, Atama.meb.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulamada bulunabilecek.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

ATANAN ÖĞRETMENLERİN DİKKATİNE!

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

9-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

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