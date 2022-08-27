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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı 2022: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı, mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerine saatler kaldı. Sözlü mülakat sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. İşte, MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ekranı...

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  • Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için beklenilen gün geldi. Sözlü sınavdan 60 puan ve üzerinde alan adaylar elektronik ortamda en çok kırk tercih yapabilecekler. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. İşte, MEB 2022 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı ve atama tercihleri hakkında tüm merak edilenler...
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki takvimine göre atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak. 

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI HANGİ TARİHTE?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

    2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

    3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

    4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

    5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

    6. TercihlZrine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

    7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

    8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
  • Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu başladı mı, saat kaçta başlayacak? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BRANŞ DAĞILIMI, TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.

    Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

    Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları listesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinde yer alan atama kılavuzundaki bilgiler ile de öğrenilecek.

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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