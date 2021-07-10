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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021! MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sonuçlarının e-devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. İşte, E-Devlet MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021! MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu binlerce öğretmen tarafından merak konusu oldu. Sözlü mülakat sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçlar e-devlet şifresi ile öğrenebilecek. İşte, E-Devlet MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2021

Sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

SONUÇLARI İÇİN E-DEVLET

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021’de açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır

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