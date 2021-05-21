Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu atama bekleyen milyonlarca öğretmen tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Koronavirüs sebebiyle öğretmenlerin sözlü mülakat sınav başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek. Sınavlar ise 21-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021 atama takvimine göre mülakat sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak.