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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları merak içinde bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek sonuç açıklamasını heyecanla takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları duyuruldu mu? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:42
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        20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını sorguluyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        MÜLAKATA KARŞI AÇILAN DAVALAR NEDENİYLE MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ ERTELENDİ

        Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda mülakatın ağırlığını yüzde 100'den yüzde 50'ye indirmişti.

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        Değişikliğin ardından, mülakat sistemine karşı olan sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay'a taşımıştı.

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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını söyledi.

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN 1 EYLÜL SONRASI İŞARET EDİLDİ

        "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." açıklamasında bulunan Tekin, 1 Eylül sonrasını işaret etti. Telin, 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.

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