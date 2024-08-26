20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını sorguluyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...