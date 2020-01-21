Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Ön başvuruların ardından öğretmenler mülakat sınavı için yerlerini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel sitesinden sözlü sınav yerleri öğrenebilecek.



MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Mülakat yerleri http://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı akademik takvime göre öğretmen sınavları 5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen alımının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları ise 25 Şubat 2020'de açıklanacak.

Atamalar ise 18 Mart 2020'de gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL OLUYOR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.