Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? sorusu 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapan adayların gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta yani bugün ilan edilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2020

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek güncel açıklamalar haberimizde yer alacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BURADA AÇIKLANACAK

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB takvimine göre, sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak. Mülakat sınavının sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, atama sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

EN ÇOK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK ALANLAR

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.