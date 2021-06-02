Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ve atama tarihi öğretmenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. 20 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimini yayınladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021

tarihlerinde uygulanacak.

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ise 8 Eylül 2021 tarihinde duyurulacak.