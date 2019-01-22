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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçen yıl 2019 yılında 20 bin öğretmen ataması yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine milyonlarca öğretmen mülakat sınavı için başvuruda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda ise Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Mülakat sonucunu öğrenen ve sınavı hak kazanan öğretmenler şimdi tercih günlerini bekliyor. İşte MEB'ten açıklama
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN? 2019
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 28 Ocak 2019- 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2018-2019 sınav takviminde sözleşmeli öğretmenlik atamalarının 7 Şubat 2019 tarihinde sonuçlanacağını duyurdu.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?
Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte öğretmen maaşları da
En yüksek: Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira
En düşük: Öğretmen (1/4) 2 bin 924 lira şeklinde oldu.
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