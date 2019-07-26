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Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri tarihi nedir? MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili ayrıntılar...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri tarihi öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. 20 bin öğretmenin atacağı sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınavlar sonuçlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı tercih ve atama takvimine göre öğretmen adaylarının tercih süreçleri 30 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN

Tercih süresinin tamamlanmasının ardından atamalar 9 Ağustos'ta gerçekleşecek. Öğretmenler 2 Eylül'de görevlerine başlamış olacak.

ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamalarında yeni düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikte adaylar 20 yerine 40 okul tercih edebilecekler.

 

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