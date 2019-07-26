Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri tarihi öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. 20 bin öğretmenin atacağı sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınavlar sonuçlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2019
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı tercih ve atama takvimine göre öğretmen adaylarının tercih süreçleri 30 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN
Tercih süresinin tamamlanmasının ardından atamalar 9 Ağustos'ta gerçekleşecek. Öğretmenler 2 Eylül'de görevlerine başlamış olacak.
ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamalarında yeni düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikte adaylar 20 yerine 40 okul tercih edebilecekler.
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