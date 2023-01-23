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Sözleşmeliye kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri sözleşmelilier tarafından yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kimleri kapsadığı ve Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacağı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

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  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    Sözleşmeli personele kadro taslağı TBMM'den geçerek yasalaştı. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören düzenlemenin, kimleri kapsadığı ve şartlarının ne olduğu sözleşmeli personeller tarafından mercek altına alındı. Peki, "Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?" İşte Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum...
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

    Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO  KİMLERİ KAPSIYOR VE ŞARTLARI NE?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır. 
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU, 60 GÜN İÇİNDE ATAMA!

    Yasayla 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.

    Mahalli idarelerde kadroya geçirilen personel, sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek. 4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların görev yerleri, söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek.
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Devlet Memurları Kanunu'na göre 4B kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan bazıları pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birime, bazıları ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına alınacak.

    İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

     
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    SÖZLEŞMELİ SANATÇILARIN KADROYA ALINMASI

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar ile bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

    Buna göre yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları kullanılacak. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılacak. Bu şekilde yapılan atamalar, atama işlemini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    BELEDİYELERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ATAMASI

    Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanması KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
  • Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?

    Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapanların kadroya alınması da sağlanıyor. Buna göre açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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