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Son dakika: Sözleşmeli kadroya Bakanlıktan açıklama!

Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ve 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu düzenlemeyle ilgili uygulama esasları açıklandı. İşte sözleşmeliye ve taşerona kadro ile ilgili detaylar...

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  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    Sözleşmeliye kadro son dakika... Kabine Toplantısının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'sözleşmeli personel kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaparak ayrıntıları duyurdu. Buna göre; sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi öngörülüyor.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    Açıklamada;

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

    Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

    Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

    2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi şartların yer alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

    "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    227 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN KADROYA GEÇME HAKKI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler içinse şunları söyledi;

    "Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    KİMLER KADRO KAPSAMI DIŞINDA?

    Kadro kapsamı dışında kalanlar;

    Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

    Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

    KURUMLAR ARASI NAKİLLER NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.

    Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadrodaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçeceği tarihle ilgili şunları söyledi;

    "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız."

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