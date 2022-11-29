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Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar?

Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesi için detaylar belli oldu. Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ve 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Kabine Toplantısı'ndan sonra sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için gerekli şartları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin aday memur olacağını duyurdu. Söz konusu duyurunun ardından Aday memur hakları, şartları ve maaşları gündeme geldi.

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  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin gerekli esasları açıkladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmek için gereken detaylar netleşti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kamuda sözleşmeli personelin durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:  ''3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek." dedi. Peki, Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi? İşte tüm detaylar…
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    ADAY MEMURLUK NEDİR?

    Merkezi sınavı kazanmış ve ardından temel-hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Söz konusu bu uygulama Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanır. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir.

    Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

    Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekildedir:

    Temel eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.

    Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

    Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    Aday Memurluk ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir." ifadelerini kullandı.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    2022 ADAY MEMURLUK SÜRESİ NE KADAR?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54. maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hüküm uyarınca aday devlet memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    ADAY MEMUR TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

    657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; "...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    Ancak, uygulamaya esas görüşler veren mülga Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı bu hükmü yumuşatmıştır. Başkanlık verdiği görüşte; özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklere ait giriş sınavını kazanan aday memurun bu madde hükmü kapsamına girmediğini belirtmiştir. Buna göre bir aday memur eğer başka bir kamu kurumundaki müfettiş, uzman, denetmen kontrolör yardımcılığı gibi bir kadroya atanmaya hak kazanması halinde naklen geçebilir. Ayrıca, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmeyi de bu kapsamda değerlendirmektedir.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    Diğer taraftan bu hüküm 657 sayılı Kanun'a tâbi kadrolar arasındaki geçişler için söz konusudur. Farklı personel kanunlarına tâbi kadrolar arasında bu hükmün geçerliliği yoktur. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda aday memur olarak çalışan biri 399 sayılı KHK'ya tâbi bir KİT'teki sözleşmeli pozisyona istifa ederek geçebilir. Yine bu memur KPSS sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'na yerleşmişse adaylık durumu nakline engel teşkil etmez.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    ADAY MEMUR EŞ DURUMUNDAN TAYİH İSTEYEBİLİR Mİ?

    Devlet memurlarının aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler 657 sayılı Kanunun 72. maddesi ile bu madde gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve kurumların yürürlüğe koyduğu özel yönetmeliklerinde yer almaktadır.

    657 sayılı Kanunun 72. maddesi, aile birliğinin sağlanması için aynı kurum içinde yer değişikliği imkanı veya kurum değiştirme imkanını sunmuştur. Ayrıca bir üçüncü seçenek olarak da atanma talep edilen ilin durumuna göre hiç aylık ödenmeyerek veya kısmi aylık ödenerek izin imkanı getirmiştir. Ancak bu seçeneklerden yararlanabilmek için genel şart eşlerden her ikisinin de memur olmasıdır. Yani kanun, eşi memur olmayana bu imkanı sunmamış, memurlar için de aday memur veya asli memur ayrımı yapmamıştır.
  • Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

    ADAY MEMUR MAAŞ FARKI NEDİR?

    Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeliye kadro düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir." açıklamalarında bulundu.

    Aday memur maaş farkı, düzenleme tam olarak ortaya çıktığında belli olacak.

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