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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sparta Prag'tan küstah pankart! - Futbol Haberleri

        Sparta Prag'tan küstah pankart!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayan Sparta Prag'ın taraftarları küstah bir pankart açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 23:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:54
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        Sparta Prag'tan küstah pankart!
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        Sparta Prag ise Galatasaray ile oynadığı ilk maça göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.

        Çekya ekibinde ilk maçta cezalı duruma düşen Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic kadroda bulunmazken, Adam Karabec de yedeğe çekildi.

        Rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Filip Panak, Tomas Wiesner, Victor Olatunji ve Lukas Haraslin görev yaptı.

        Öte yandan Sparta Praglı taraftarlar, maç öncesinde tribünde büyük bir pankart açtı. Kocaman bir aslan figürünün yer aldığı pankartın alt bölümünde İngilizce "Çek aslanı, Türk etine aç." yazısına yer verildi.

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