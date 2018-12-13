Sarı-lacivertliler, üst tura çıkmayı garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki son maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı bugün 23.00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 228. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında bugün Slovakya'nın Spartak Trnavatakımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 59 30 17 12 80 55 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 227 83 48 96 282 334

KUPA 2'DE 113. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

MAÇTAN ÖNCE DÜN AKŞAM FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU ERWİN KOEMAN VE MARTİN SKRTEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı hafta maçında, bugün Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te, Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın oynanacağı stadyumda Teknik Sorumlu Erwin Koeman ile oyuncu Martin Skrtel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erwin Koeman, U21’den 8 oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Buna bir kaleci de dahil ve bir oyuncu da bu akşam aramıza katılacak; o da Muhammed, şu anda Hırvatistan’da. Böyle bir kadromuz var şu anda elimizde. Tabii öncelikle bir antrenmanımız var. Antrenmandan sonra veya bugün sabah ilk 11’in nasıl bir ilk 11 olduğunu duyuracağım oyuncularıma. Şu anda elimizde olabilecek en güçlü takımla sahada olacağız, böyle bir takımla oynayacağız. bugünki maçın bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Öz güven açısından önemli bir karşılaşma olacak. Çünkü devre arası tatiline kadarki programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle karşılaşmaları kazanmak çok önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız. Biz, profesyonelleriz ve profesyonelce işimizi Fenerbahçe ve taraftarlar için yapmak mecburiyetindeyiz. bugün da hedefimiz bu olacak” ifadelerini kullandı.



MAÇIN BAŞLAMA SAATİNİ İPLE ÇEKİYORUM

Martin Skrtel ise bugünki karşılaşma için sabırsızlandığını belirterek, “Kariyerimde ilk kez bir Slovak takıma karşı forma giyeceğim. O nedenle benim için son derece özel bir karşılaşma olacak. Tabii farklı olacak; milli takımla burada olmak ile bir kulüp takımıyla Slovak takımına karşı oynuyor olmak. Çünkü milli takımla geldiğinizde ev sahibi taraftarlar oluyor sizin arkanızda. Ama bugün bu durum biraz farklı olacak. Ancak bu benim saha içerisindeki duygumu değiştirmeyecek. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Maçın başlama saatini iple çekiyorum” diye konuştu.

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