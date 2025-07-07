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        Haberler Dünyadan Spice Girls üyesi Mel B evlilik yeminini bozdu - magazin haberleri

        Spice Girls üyesi Mel B evlilik yeminini bozdu

        Başından geçen iki evlilik sonrasında bir daha evlenmemeye yemin ettiğini açıklayan Spice Girls üyesi Mel B, nikâh masasında üçüncü kez "Evet" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:47
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        Evlenmeme yeminini bozdu
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        Spice Girls grubunun Mel B adıyla anılan üyesi Melanie Brown, üçüncü kez evlendi. 50 yaşındaki şarkıcı, saç stilisti Rory McPhee ile Londra'da düğün yaptı.

        Düğüne Spice Girls üyelerinden Emma Bunton, ünlü modeller Cara Delevingne ve Daisy Lowe gibi isimler katıldı.

        Spice Girls'ün en ünlü ismi olarak anılan Victoria Beckham düğüne gitmedi.

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        Mel B'nin önceki evliliklerinden olan üç kızı, düğünde nedimeleri oldu. Şarkıcının 1998 ila 2000 arasında evli olduğu eski eşi Jimmy Gulzar'dan 26 yaşında Phoenix, eski erkek arkadaşı Eddie Murphy'den 18 yaşında Angel Iris ve 2007 ile 2017 arasında evli olduğu Stephen Belafonte'den 13 yaşında Madison adında bir kızı var.

        Mel B, 2022'de nişanlandığını duyururken, McPhee'ye hitaben; "Seni seviyorum, sen benim en iyi arkadaşımsın ve hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

        Süper model Cara Delevingne de düğün davetlileri arasındaydı

        Mel B daha önce iki kez boşanmasının ardından bir daha asla evlenmeyeceğine yemin ettiğini açıklamıştı.

        İngiliz pop grubu Spice Girls, 1990'lı yılların pop kültür ikonlarından oldu

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        #mel b
        #Spice Girls
        #evlilik
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