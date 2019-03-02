Netflix yapımı Roma filminin Oscar ödül töreninde en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yabancı film ödülünü kazanmasının ardından, online film ve dizi izleme platformuyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Bu kez konuyu gündeme getiren isim dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg oldu. Spielberg'ün Netflix yapımı filmlerin Oscar için yarışmasını engellemek için Akademi yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Usta yönetmen daha önce yaptığı açıklamalarda da, online film izleme platformları tarafından üretilen filmlerin televizyon filmi kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ve Emmy Ödülleri'nde yarışması gerektiğini söylemişti.

Spielberg'ün konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmenin yanı sıra, gelecek ödül sezonu için bir kampanya başlatmaya hazırlandığı ve bunun için bazı kişilerle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Bilindiği gibi Roma'nın 3 dalda Oscar ödülü almasının ardından Netflix, Robert de Niro ve Al Pacino'yu bir araya getiren yeni filmi The Irishman'in duyurusunu yapmıştı. Filmin duyurulmasının ardından, Netflix'in gelecek sezon ödüllerinde de iddialı bir konumda olabileceğine ilişkin yorumlar yapılmıştı.