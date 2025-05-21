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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin sermaye artırımı ve 6 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:41
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        SPK, 2 şirketin sermaye artırımını onayladı
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        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulusal Faktoring AŞ'nin 406 milyon 500 bin liralık ve ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 278 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

        Kurul, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, Sümer Faktoring AŞ'nin 475 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 3 milyar 500 milyon liralık, Arsan Varlık Yönetim AŞ'nin 880 milyon liralık, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 689 milyon lira ve 50 milyon dolarlık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ'nin ise 500 milyon dolarlık tahvil veya finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

        SPK, Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşılarken, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini kabul etti.

        Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararını aldı.

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