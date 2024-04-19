SPK 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre, Kurul, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 500 milyon dolarlık, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolarlık ve Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 7 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Kurul, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Trive Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ile Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemeler sonucunda, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'ye 332 bin 984 liralık, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 liralık, Euro Yatırım Holding AŞ (EUHOL) ve Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 8 kişiye toplamda 4 milyon 356 bin 112 liralık idari para cezası uygulandı.