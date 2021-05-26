SPK Başkanı'ndan aracı kurumlara çağrı

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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında gittikçe artan yatırımcı sayısına dikkat çekerek aracı kurumlara çağrıda bulundu.

Taşkesenlioğlu, "Yatırımcıların, kısa vadede büyük kazanç hırsına kapılmanın, kendilerini manipülatörlerin ve dolandırıcıların tuzaklarına düşmeye müsait hale getireceğini anlaması gerekmektedir. Yatırımcıların bilinçlenmesi ve bilgilenmesi için aracı kurumlarımızın daha aktif rol oynamalarını, yatırımcıların doğru yönlendirilmesi için daha yoğun çaba harcamalarını bekliyoruz" dedi

Taşkesenlioğlu, aracı kurumların yasaklı yatırımcılar ve manipülatörlerle çalışmama konusunda gösterecekleri hassasiyeti artırmalarının piyasa bozucu eylemleri önleyeceğini ve piyasaların sağlıklı işlemesine katkıda bulunacağını belirtti.

Borçlanma araçları konusunda yeşil standartları bir an önce oluşturmak istediklerini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Hem küresel ölçekte büyüyen bir yatırım potansiyelinden pay almak hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. Bir diğer hedef ise reel sektöre yönelik tahvil garanti fonunun oluşturulmasıdır. Bu konuda oluşturduğumuz çalışma grubu dünya örneklerini incelemekte ve Türkiye için en uygun modeli kurabilmek için çalışmaktadır" dedi