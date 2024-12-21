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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan Armada Gıda halka arzına onay - Borsa Haberleri

        SPK'dan Armada Gıda halka arzına onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:59
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        Bir şirket daha halka arz oluyor
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        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin pay başına 40 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.

        Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 108,8 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay veren Kurul, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ'nin (Şirket) 200 milyon lira tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 48 milyon 597 bin 500 lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış değeri 70 milyon lira olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verdi

        Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin 5 milyar liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Alternatif Finansal Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 900 milyon liralık, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar liralık, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1,5 milyar liralık ve 150 milyon avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        Kurul, 3 tüzel kişiye 2 milyon 485 bin 394 liralık idari para cezası verirken 5 gerçek kişi ve 1 internet sitesi içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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