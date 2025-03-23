SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada oynaklığı azaltmak ve yatırımcıları korumak için üç önemli önlem aldı.

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

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SPK söz konusu kararların 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanacağını bildirdi.

SPK’dan yapılan açıklamada “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir. Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur” denildi.

📢 Son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.



• Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,



• Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının… pic.twitter.com/UvMv1v7yyx — SPK (@spkgovtr) March 23, 2025

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır."