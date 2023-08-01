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        Haberler Para SPK'den 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası - Para Haberleri

        SPK'den 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:55
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        SPK'den 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası
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        SPK bültenine göre Kurul, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 7 kişi ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye 2 Ağustos 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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        #Sermaye Piyasası Kurulu
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