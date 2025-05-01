Spor camiasından, 1 Mayıs mesajları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız." ifadesi kullanıldı.

TBF'nin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Hayatın her alanına değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

TVF'nin internet sitesindeki kutlama mesajında, "Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Emeğin değerini anlamamızı sağlayan, dayanışmanın gücünü artıran bu anlamlı günde tüm işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." mesajı aktarıldı.