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        Spor camiasından, 1 Mayıs mesajları!

        Spor camiası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:42
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        Spor camiasından, 1 Mayıs mesajları!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız." ifadesi kullanıldı.

        TBF'nin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Hayatın her alanına değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

        TVF'nin internet sitesindeki kutlama mesajında, "Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Emeğin değerini anlamamızı sağlayan, dayanışmanın gücünü artıran bu anlamlı günde tüm işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." mesajı aktarıldı.

        Fenerbahçe'nin kutlama paylaşımında, "Adil ve eşit bir dünya için tüm emekçilerimizin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

        Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Bütün işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

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