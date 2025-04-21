Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Spor dünyasında 2024'ün en iyilerine Laureus ödülleri verildi - Diğer Haberleri

        Spor dünyasında 2024'ün en iyilerine Laureus ödülleri verildi

        Laureus Dünya Spor Akademisi tarafından bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Laureus ödülleri kapsamında seçilen 2024 yılındaki en iyi sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laureus ödülleri verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ödül gecesine dünyanın birçok yerinden, sporun farklı branşlarından gelen ünlü isimler katıldı.

        Amerikalı artistik jimnastikçi Simone Biles, 2024'ün en iyi sporcusu seçildi.

        Biles, "Küçük bir kız çocuğu olduğum andan beri hep böyle anların hayalini kurdum. Bu yüzden tutkumun mesleğim olmasına izin verdikleri için aileme minnettarım. Çalışmalarımın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kocam burada olamadı ama bugün evlilik yıl dönümünüz ve kutlu olsun." dedi.

        "Spor dünyasının Oscarları" olarak tanınan ve prestijli eski elit sporcularından oluşan 42 üye tarafından seçilen Laureus ödüllerinde ayrıca Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal "gelecek vaat eden sporcu", Brezilyalı jimnastikçi Rebeca Andrade, "yılın en iyi geri dönüş yapan sporcusu", İngiliz bisikletçi Thomas Pidcock "yılın aksiyon sporcusu", Çinli yüzücü Jiang Yuyan "yılın engelli sporcusu", Amerikalı sörfçü Kelly Slater "yaşam boyu başarı" ödüllerini aldı.

        Real Madrid'e "2024'ün en iyi takımı" ödülünün verildiği gecede ayrıca, uzun ve başarılı bir kariyerin ardından geçtiğimiz yıl kortlara veda eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal da "Laureus Spor İkonu Ödülü"ne layık görüldü.

        Diğer yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve stili ile dünya çapında büyük ilgi gören Türk atıcı Yusuf Dikeç de Madrid'deki ödül gecesine katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi