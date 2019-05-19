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Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta

AA

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya play-off hattı dışında giren Adana Demirspor, Altınordu'nun puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni yenerek play-off vizesi aldı

Spor Toto 1. Lig

Abalı Denizlispor'un son hafta zirveye çıktığı ligde yeşil-siyahlı ekiple Gençlerbirliği Süper Lig vizesi aldı. Hatayspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in yanı sıra son haftaya ilk 6 dışında girmesine rağmen Adana Demirspor play-off'a kaldı.

Son hafta Süper Lig'i garantileyen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, haftaya 5. sırada giren Altınordu'nun Giresunspor'a 3-1 yenilmesiyle kendisine play-off'ta yer buldu.

Play-off oynayacak 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.

Lige veda eden Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.

GÖZLER PLAY-OFF'TA

22 Mayıs Çarşamba günü yarı final müsabakalarıyla başlayacak play-off'ta Hatayspor ile Adana Demirspor ve Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Ekipler 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak finale çıkmak için mücadele edecek.

Bu sezon 24. kez uygulanacak play-off'ta Adana Demirspor ile Osmanlıspor beşinci, Gazişehir Gaziantep 4. ve Hatayspor 2. kez mücadele edecek. Bu takımlardan sadece Adana Demirspor play-off'ta bir kez mutlu sona ulaştı.

HATAYSPOR İLE ADANA DEMİRSPOR 25 YIL SONRA BİRBİRLERİNE RAKİP

Adana Demirspor play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi başardığı 1993-1994 sezonunda ilk turda Hatayspor'la eşleşmişti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen Adana Demirspor, iki takımın Süper Lig'e çıktığı o sezon Antalyaspor'la mutlu sona ulaşmıştı. Adana Demirspor ile Hatayspor 25 yıl sonra yine play-off'ta birbirlerine rakip oldu.

SON 10 SEZONDA EN FAZLA GOL ATILAN HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 34. ve son haftada atılan 42 gol, son 10 sezonda en fazla gol atılan hafta oldu. Ligde 2013-2014'te 6. hafta ile 2014-2015'te 26. haftada takımlar kırkar gol üretmişti.

2014-2015 sezonu 15. haftada 7, 2010-2011 sezonu 17. haftada ise sadece 8 gol atılmıştı.

 

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