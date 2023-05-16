Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta mücadelesi birçok heyecana sahne oldu. Ligde son haftaya girilmeden önce 7 karşılaşma aynı anda başladı. Hem Süper Lig'e yükselme mücadelesi hem de kümede kalma savaşı veren takımlar, çarpıcı sonuçlara imza attı. İşte Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın toplu sonuçları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    TUZLASPOR: 1 - MANİSA FK: 2

    Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Tuzlaspor'a konuk oldu. Ege ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Galibiyet golleri 38. dakikada Edgar Prib ve 87. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi. Tuzlaspor'un tek golünü ise 45. dakikada Aaron Leya Iseka'dan geldi.

    Manisa FK'da Edgar Prib 50. dakikada kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla Manisa FK puanını 56'ya çıkarırken Tuzlaspor ise 38 puanda kaldı.
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    ALTINORDU: 0 - ERZURUMSPOR: 1 

    Spor Toto 1. Lig 37. hafta küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Erzurumspor, Altınordu ile karşılaştı.

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Erzurum 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.

    Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 36 yaptı ve Altınordu'nun 2 puan üzerinde 15. sıraya çıktı.

    Altınordu ise 34 puanla küme hattı olan 16. sırada yer aldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Boluspor'u konuk edecek. Altınordu ise Rizespor deplasmanına gidecek.
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    GÖZTEPE: 3 - ÇAYKUR RİZESPOR: 3

    Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç müthiş bir sona sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

    Karşılaşmada Göztepe'nin golleri 19. dakikada Emir Ortakaya, 24 ve 57'de İsmail Köybaşı'ndan geldi. Çaykur Rizespor'un golleri ise 43. dakikada John Mary, 86. dakikada Alberk Koç ve uzatma dakikalarında penaltıdan Koray Altınay'dan geldi.

    Çaykur Rizespor, uzatma dakikalarında Osman Haqi ile golü buldu. Ancak Suat Arslanboğa bu golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Arslanboğa, Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Koray Altınay, bu penaltıyı gole çevirdi.

    Göztepe'de Kenneth Mamah, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

    Bu sonucun ardından Göztepe 59, Çaykur Rizespor 67 puana yükseldi.

    Göztepe, gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    PENDİKSPOR: 2 - BANDIRMASPOR: 1 

    Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

    Bandırmaspor, 28. dakikada Ivan Saponjic'in golüyle öne geçti. Pendikspor, 48. dakikada Aias Aosman ile eşitliği sağladı. Thuram, 51. dakikada Pendikspor'a galibiyeti getiren golü attı.

    Pendikspor, bu galibiyetle birlikte puanını 64'e çıkardı ve Spor Toto Süper Lig'e direkt yükselme umutlarını son haftaya taşıdı. Bandırmaspor ise 54 puanda kaldı.

    1. Lig'in son haftasında Pendikspor, Manisa FK'ye konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    SAMSUNSPOR: 0 - BODRUMSPOR: 1

    Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Samsunspor ile Play-Off hesapları yapan Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Bodrumspor oldu.

    Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

    Bu galibiyetin ardından Bodrumspor puanını 61 puana yükseltti. Samsunspor 75 puanda kaldı.

    Spor Toto 1. Lig'de son hafta Samsunspor, Adanaspor çekildiği için maça çıkmayacak. Bodrumspor, Göztepe'yi ağırlayacak.
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    BOLUSPOR: 2 - EYÜPSPOR: 0

    Spor Toto 1. Lig'de 37. haftasında Dyorex Boluspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Arda Turan ile 5. maçına çıkan Eyüpspor, bu periyotta galibiyetle tanışamadı.

    Bolu temsilcisinin golleri 57 ve 62'de Furkan Demir'den geldi.

    Boluspor, bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti. Eyüpspor ise 59 puanda kaldı.
  • Spor Toto 1. Lig'de toplu sonuçlar: Düşecek ve çıkacak takımlar son haftaya kaldı!

    GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - SAKARYASPOR: 1

    Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

    Sakaryaspor, 23. dakikada Kabongo Kasongo'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip, 45+1. dakikada Isaac Donkor'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

    Gençlerbirliği, 51. dakikada Yasin Güreler ve 58. dakikada Rahman Çağıran'ın golleriyle kazandı.

    Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 37'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 62 puanda kaldı.

    Sakaryaspor, bu maçla birlikte 1. Lig'de normal sezonu tamamladı ve playofflara katılmayı garantiledi. Gençlerbirliği ise son hafta Bandırmaspor'a konuk olacak.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.