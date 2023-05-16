GÖZTEPE: 3 - ÇAYKUR RİZESPOR: 3

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç müthiş bir sona sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Karşılaşmada Göztepe'nin golleri 19. dakikada Emir Ortakaya, 24 ve 57'de İsmail Köybaşı'ndan geldi. Çaykur Rizespor'un golleri ise 43. dakikada John Mary, 86. dakikada Alberk Koç ve uzatma dakikalarında penaltıdan Koray Altınay'dan geldi.

Çaykur Rizespor, uzatma dakikalarında Osman Haqi ile golü buldu. Ancak Suat Arslanboğa bu golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Arslanboğa, Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Koray Altınay, bu penaltıyı gole çevirdi.

Göztepe'de Kenneth Mamah, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Göztepe 59, Çaykur Rizespor 67 puana yükseldi.

Göztepe, gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.