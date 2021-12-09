DHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın, 11 Aralık Cumartesi, 12 Aralık Pazar ve 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 Aralık Cumartesi

13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi

18.00 Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan