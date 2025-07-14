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        Haberler Bilgi Yaşam Spor yaparken bunları yapmayın! En sık yapılan egzersiz hataları

        Egzersiz yaparken neyi yanlış yapıyoruz? Vücuda zarar veren hatalar nelerdir?

        Spor sağlıktır, ama yanlış yapılan spor ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. En sık yapılan egzersiz hatalarını ve bu hatalardan nasıl korunabileceğinizi sizin için derledik. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:30
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        Egzersiz yaparken neyi yanlış yapıyoruz?
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        Şınav, squat, kardiyo… Bu egzersizleri doğru yaptığınızdan ne kadar eminsiniz? Sporunuzu daha etkili ve güvenli hale getirmenin yolları bu rehberde!

        EN SIK YAPILAN YANLIŞ EGZERSİZLER VE DOĞRU UYGULAMA YÖNTEMLERİ

        Egzersiz yapmak sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır; ancak bilinçsizce yapılan hareketler fayda yerine zarar getirebilir. İşte en yaygın egzersiz hataları ve bunlardan kaçınmanın yolları:

        Masa başında yapılabilecek egzersizler
        Masa başında yapılabilecek egzersizler
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri

        1. YANLIŞ ŞINAV TEKNİĞİ

        Şınav, basit görünen ama doğru teknikle yapılmadığında omuz ve bileklere zarar verebilen bir egzersizdir. Bu hareketi yaparken vücudun düz bir çizgide olması, karın kaslarının aktif tutulması ve dirseklerin fazla açılmaması gerekir.

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        2. HATALI SQUAT (ÇÖMELME) HAREKETİ

        Squat yaparken dizlerin ayak parmaklarını geçmesi veya belin aşırı bükülmesi ciddi bel ve diz problemlerine yol açabilir. Hareket boyunca sırt dik, dizler kontrollü ve topuklar yere tam temas halinde olmalıdır.

        3. AŞIRI KARDİYO YAPMAK

        Kardiyo egzersizleri yağ yakımı için faydalı olsa da aşırıya kaçıldığında kas kaybı, yorgunluk ve eklem zorlanmaları yaşanabilir. Dengeli bir antrenman programı oluşturmak bu riski azaltır.

        4. YANLIŞ AĞIRLIK KALDIRMA

        Ağırlık kaldırırken sırtın kambur olması ya da boynun doğal pozisyonunun bozulması, bel fıtığı ve boyun zorlanmaları gibi sorunlara neden olabilir. Ağırlık kaldırırken omurganızı dik tutmalı, karın kaslarınızı aktif hale getirmelisiniz.

        5. ESNEME HAREKETLERİNİ ATLAMAK

        Egzersiz öncesinde ve sonrasında yapılan esneme hareketleri, kasların esnekliğini artırır ve sakatlık riskini azaltır. Bu adımı atlamak, kaslarda sertliğe ve hareket kabiliyetinin azalmasına yol açabilir.

        6. SPORDA SOĞUK SU İÇMEK

        Egzersiz sırasında terle kaybedilen suyun yerini doldurmak çok önemlidir. Ancak içilen suyun oda sıcaklığında (yaklaşık 25°C) olması gerekir. Soğuk su, vücut tarafından sindirilmeden önce ısıtılmak zorunda kalındığı için hidrasyon sürecini geciktirir.

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        7. HER SEFERİNDE AYNI HAREKETLERİ YAPMAK

        Vücut, tekrar eden egzersizlere kısa sürede uyum sağlar ve bu da kalori yakımını ve kas gelişimini yavaşlatır. Egzersizlerinizi çeşitlendirerek, farklı kas gruplarını çalıştıran yeni hareketler eklemeli ve antrenmanlarınızı her 6–8 haftada bir yenilemelisiniz.

        8. ANTRENMAN ATLAMAK

        Bir haftalık antrenman rutininin atlanması, birkaç haftalık performans kaybına neden olabilir. Yoğun günlerde bile kısa süreli egzersizlerle (örneğin 10 dakikalık hareketler) bu açığı kapatabilir, günlük aktivitelerinizi hareketle birleştirerek aktif kalabilirsiniz.

        9. HER GÜN ANTRENMAN YAPMAK

        Sürekli antrenman yapmak kasların iyileşmesine ve büyümesine zaman tanımaz. Haftanın bir günü vücudu dinlendirmek, kas gelişimini destekler ve sakatlık riskini azaltır. Yoga veya hafif esneme gibi düşük yoğunluklu egzersizlerle dinlenme günlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

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        10. YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Egzersiz öncesi ve sonrası beslenme, performansınızı ve vücut gelişiminizi doğrudan etkiler. Spor öncesi kaliteli karbonhidratlar, sonrası ise protein ağırlıklı besinler tüketilmelidir. Aksi halde, vücut kaslardan enerji çekerek yağ yerine kas kaybına yol açabilir.

        DOĞRU EGZERSİZ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        - Egzersiz tekniklerini uzman kişilerden öğrenin.

        - Ağırlıkları kontrollü ve kademeli olarak artırın.

        - Esneme hareketlerini ihmal etmeyin.

        - Uygun spor kıyafeti ve ayakkabılar kullanın.

        - Kardiyo, ağırlık ve esneme çalışmalarını dengeli planlayın.

        - Vücudunuzun verdiği sinyallere kulak verin.

        SAKATLIKLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

        - Her egzersiz öncesinde ısınma yapın.

        - Kas dengesizliklerini önlemek için tüm vücudu çalıştırın.

        - Doğru teknikten emin değilseniz bir uzmandan destek alın.

        - Antrenman boyunca düzenli su tüketin.

        - Egzersiz sırasında postürünüze dikkat edin.

        - Bir sakatlık yaşarsanız, tedaviyi geciktirmeden uzman bir doktora başvurun.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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