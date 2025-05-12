Spor yazarları Beşiktaş'ın Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi!

"RAFA, ALEX'İ HATIRLATIYOR"

TURGAY DEMİR: "Beşiktaş Portekizli'yi aldığında Şekip Mosturoğlu bir sohbetimizde şöyle demişti; Turgay, Alex'i aldınız haberin olsun!.. Elbette bir Alex değil ama onu hatırlatıyor diyebilirim. Tıpkı Alex gibi yerine göre kendi pişirip, kendi yiyor, yerine göre ikram ediyor… Bazen da 40 metre rakip kovalayıp savunmadan top çıkarıyor. Hasan Arat'ın döneminde Beşiktaş için yaptığı tek hayırlı iş Rafa olabilir!.. İmmobile de lig biterken açıldı, atıyor, attırıyor. Dün yine hem gayretli, hem de etkiliydi. Her şeye rağmen iyi bir talip çıkarsa vermek gerek. Yani İtalyan'a güvenip yeni sezona başlamak iyi olmaz derim ben. Evet Beşiktaş bir yandan Avrupa ve bir yandan Süper Kupa demek olan lig üçüncülüğüne tüm gücüyle asılıyor." (Fotomaç)