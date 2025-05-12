Spor yazarları Beşiktaş'ın Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiğiı mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU"
FATİH DOĞAN: "Beşiktaş rahat bir galibiyet elde etti. Özellikle hücum hattında etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, rakip savunmayı hataya zorladı ve gollerle baskının ödülünü aldı. Beşiktaş'ın 3. sıraya çıkması, önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Solskjaer'in öğrencileri, bu galibiyetle Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaştı." (Sabah)
"FİKSTÜR BEŞİKTAŞ'A ŞANS TANIYOR"
ALİ GÜLTİKEN: "Bu tür rakiplere karşı oynarken onların ne yaptığından ziyade sizin ne yaptığınız daha önemlidir. Beşiktaş, Adana Demirspor'un bulunduğu yeri bir kenara koyup, iyi bir başlangıç yaptı, istediği gibi de bitirdi.. Beşiktaş bu sezonu elindeki en önemli hedef olan 3.'lüğün farkında olarak geride bıraktı, bu önemliydi. Fikstür Beşiktaş'a şans tanıyor. Bundan sonraki maçlar için Adana Demirspor karşısındaki iradenin sahaya yansıması diğer müsabakalarda Beşiktaş'a istediğini getirecektir. Oyuncuların zor bir sezonda bunun farkında olup sarılmış olmaları da sonrası için hem onları hem de taraftarı mutlu edecektir." (Sabah)
"RAFA, ALEX'İ HATIRLATIYOR"
TURGAY DEMİR: "Beşiktaş Portekizli'yi aldığında Şekip Mosturoğlu bir sohbetimizde şöyle demişti; Turgay, Alex'i aldınız haberin olsun!.. Elbette bir Alex değil ama onu hatırlatıyor diyebilirim. Tıpkı Alex gibi yerine göre kendi pişirip, kendi yiyor, yerine göre ikram ediyor… Bazen da 40 metre rakip kovalayıp savunmadan top çıkarıyor. Hasan Arat'ın döneminde Beşiktaş için yaptığı tek hayırlı iş Rafa olabilir!.. İmmobile de lig biterken açıldı, atıyor, attırıyor. Dün yine hem gayretli, hem de etkiliydi. Her şeye rağmen iyi bir talip çıkarsa vermek gerek. Yani İtalyan'a güvenip yeni sezona başlamak iyi olmaz derim ben. Evet Beşiktaş bir yandan Avrupa ve bir yandan Süper Kupa demek olan lig üçüncülüğüne tüm gücüyle asılıyor." (Fotomaç)
"ARTIK AVRUPA LİGİ'NE KATILMALI"
SİNAN VARDAR: "Beşiktaş için bu sezon kolay görünen maçlar zor, zor görünen maçlarsa beklenenden kolay geçti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet, hem ezeli rakibini sahasında yenmek adına hem de üçüncülük yolunda altın değerindeydi. Bu sezon üçüncü olup Avrupa'ya gitmek Beşiktaş için çok kritik. Beşiktaş, bitime 3 hafta kala 3. lük koltuğuna 1 puan önde girdi. Artık Avrupa Ligi'ne katılmalı ve yeni sezon için kadro planlaması yapılmalı." (Fotomaç)
"TARAFTAR, OYUN VE DENİZ"
İBRAHİM YILDIZ: Karşılaşmanın analizi yapmanın bir anlamı yok. Beklenti gelecek sezon için artık çok yüksek. Yoksa, Silva harika oynadı. Takım organizasyonu ve pas trafiği güzeldi gibi olumlu işler detayda kaldı. Harika bir maç akşamının parlayan bir başka yıldızın da hakkını verelim. Adana Demirspor kalecisi 17 yaşında ki Deniz. Yediğinin çok fazlasını kurtardı. Geleceğin en iyi kalecisi olacağı şüphe götürmez. Beşiktaş taraftarını, futbolcuları ve Deniz’i bir cümleye sığdırmak yerine tek kelimeyle kutlayalım… (Habertürk)