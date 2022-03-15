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Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerken spor yazarları, Galatasaray'ın performansını kaleme aldı

  • 01
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    MEHMET DEMİRKOL: ORTA SAHANIN ZAFERİ

    Atiba’yı bu kadar baskılayıp hataya zorlamak önemli bir iş. Bu Torrent’in tartıştığımız orta saha oyuncuları için ne kadar önemli bir zaferse, Önder hoca için de o kadar büyük bir hezimet. Can, Atiba, Alex orta sahasının bağlarını kökünden kopardılar. Mohamed’in orta sahasına verdiği destek Atiba’yı sürekli sırtında taşıması, gücü çok çarpıcıydı. Geldiğinde ondan beklenenin de üzerine çıktı.
  • 02
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    İkinci yarı biraz daha Barça maçı metoduyla oynandı denebilir. Marcao’nun hem alan savunmasının merkezi oluşu hem bireysel pres oyunu çarpıcıydı. Beşiktaş’ı sürekli merkeze yönlendirdiler ve oyun sıkıştı. Rıdvan oyuna girip sol kanata genişlik kazandırana kadar Xavi’nin de övdüğü savunma rahattı (FANATİK)
  • 03
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ERMAN TOROĞLU: UFAK TEFEK HATALARI VARDI

    İlk yarıda Galatasaray hem pres yaptı hem gol attı. Oyuncu değişiklerinden sonra onlar da oyundan biraz düştüler. Beşiktaş da oyuncu değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. Nitekim maçı beraber bile bitirebilirlerdi. İkinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Kolay değil! Barcelona maçından sonra bu maçta 60'tan sonra yorgunluk gözükmeye başladı.
  • 04
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Hakemin ilk derbi maçı. Ufak tefek hataları oldu ama hiç olmazsa gördüğünü çaldı. Şartlı maç yönetmedi. Beyninde şeytan gezmiyordu. İkinci gol öncesinde Umut Meraş'la Mohamed'in pozisyonunda faul yok, devam kararı doğru, normal bir mücadele. Son dakikalarda bir çekme var orada takdir hakkını Beşiktaş'ın lehine penaltıdan yana kullanmadı. (SABAH)
  • 05
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    UĞUR MELEKE: TORRENT, BARSELONA'DA OLAN BARSELONA'DA KALIR DEDİ

    Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisine çıkarken elinde iki farklı oyun opsiyonu vardı: Birisi, ligdeki sekiz maçın 5-6’sında uygulamaya çalıştığı dominant oyun. İç saha oyunu. Diğeriyse perşembe akşamı Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı uyguladıkları geçiş oyunu. Geride organize duran, rakibinin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı çıkan bir pragmatik strateji. Torrent, Beşiktaş’ın Sivasspor ve Başakşehir maçlarındaki harika oyunundan çekinmemiş belli ki. 

     
  • 06
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Oyun tercihini birinciden yana, dominant futboldan yana kullandı.Torrent, “Barcelona’da olan Barcelona’da kalır” dedi bir bakıma! Bence tebriki de hak ediyor bu tercihinden dolayı. Özellikle ilk 45’te Galatasaray sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Sahanın her yerinde üstündü, önde bastı, rakibini defalarca hataya zorladı. Neredeyse hiç pozisyon vermedi. İkinci devrede gerek Beşiktaş’ın yenileri, gerekse Galatasaray’ın vites küçültmesiyle maçın tonu değiştiyse de, skoru korumayı bildi Torrent’in talebeleri. (HÜRRİYET)
  • 07
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    BÜLENT TİMURLENK: GEL BAKALIM BARÇA

    Torrent dersini iyi çalışmış. Beşiktaş'ın zayıf karnını belirlemişti. Necip ve Vida ile çıkarken zorlanacaklar, Pjanic ile Josef'in olmadığı orta sahada Atiba'ya baskı top kazandıracaktı. Beşiktaş, topa sahip olmayı seven bir takımdı ama bu maçın adı derbi… Galatasaray, taraftarıyla adeta topu yiyerek başladı oyuna. Her pozisyonda rakibe bastılar ve özellikle Mohamed'in pres gücü ve kafa toplarındaki üstünlüğüyle oyunu rakip sahaya yıktılar. 
  • 08
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    İkinci yarıda topa yüzde 65 sahip olan Beşiktaş, çok net pozisyonlar buldu mu? Hayır. Marcao-Nelson ikilisi yine çizgilerinden düşmediler. Berkan ve Taylan çok yorulduğunda Beşiktaş Rıdvan'la golü bulmuş +6 dakikada beraberliği kovalıyordu. Beşiktaş, bu mağlubiyetle ikincilik yarışını çok ama çok zora soktu. G.Saray, Torrent'le ilk kez derbi kazandı ve 45 dakikadaki futbol kalitesiyle Barça'ya 'gel bakalım' dedi. (SABAH)
  • 09
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    LEVENT TÜZEMEN: İŞTE GERÇEK GALATASARAY! 

    Domenec Torrent, Perşembe günkü Barcelona maçını düşünüp bazı oyunculara 'size rotasyon yapmayı düşünüyorum' dedi. Aralarında Kerem, Babel, Berkan ve Mohamed gibi isimler vardı. Ama G.Saraylı oyuncular 'hocam biz çıkar 2 maçta da Aslanlar gibi oynarız, rotasyon yapma' yanıtını verdi. 
  • 10
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    G.Saray derbiye zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel hazırlanmıştı.G.Saray taraftarının gücünü bir kez daha gördük! G.Saraylı oyuncular taraftarı ile aynı frekansta buluştuğunda başarılı oluyorlar ve maç kazanıyorlar. (TAKVİM)
  • 11
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    CEM DİZDAR: BİR DEVRELİK OYUN!

    Maçın temposu, ‘’düşüne taşına oynanan’’ Süper Lig ortalamasının üzerine çıkınca sonucu merak edilir, izlenir bir karşılaşmaya şahit olduk. Oyun zaman zaman ‘’dalgalansa’’ da dalgalanmalarını doğru kontrol eden Galatasaray Taylan/Berkan ön savunma bandını hücum yönünde de aktif hale getirince devreyi iki farkla önde kapadı. Kuşkusuz goller Mohamed gayreti Kerem bitiriciliğinden geldi ancak topun ele geçirilip elde tutulması, yani ‘’takım oyunu’’ Galatasaray’ın en önemli farkıydı.

     
  • 12
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Sonuçta Ersin Destanoğlu’nun kurtarışlarıyla ilk devre farkın açılmasını önlediği maç, Galatasaray’ın en azından bir devrelik oyun kazanımıyla tamamlandı. Dileyelim ki bu ivme Galatasaray’a Barcelona karşısındaki turu getirecek birikimin adımlarından ilki olsun. (FANATİK)
  • 13
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ÖMER ÜRÜNDÜL: SEZONUN EN İYİ 45'İ 

    Galatasaray ilk 45 dakika sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Müthiş bir takım presi, üst düzey bir ofansif etkinlik, bunun yanında da ihmal edilmeyen savunma güvencesi. Hücum girişimlerinin odak noktası Kerem idi. İki golün dışında Beşiktaş'ın sağ kanadını ciddi arızaya uğrattı. Beşiktaş'ın takım tertibi bu Galatasaray karşısında pas yaparak tempoyu ayarlayamazdı. Ayrıca fizik açıdan da çok yetersiz kaldılar.

     
  • 14
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    2. devre G.Saray, Barcelona maçını da düşünerek oyunu geride kabul etti. Beşiktaş da değişikliklerden sonra daha hareketli bir başlangıç ile oyunu rakip alana yıktı. Ama bu baskıyı üretkenliğe dönüştüremiyorlardı. Kerem sahanın yıldızıydı. Onun dışında Galatasaray'da ön plana çıkan oyuncular iki asist yapan Mohamed ile Nelsson ve Taylan'dı. (SABAH)
  • 15
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    GÜNTEKİN ONAY: İLK 45 DAKİKA GALATASARAY ÇOK ÜSTÜNDÜ

    G.Saray, 45 bin taraftarının önünde son derece istekli, kararlı ve baskılı başladı. Beşiktaş’ta ise Önder Karaveli, böyle bir derbiyi kaldırıp kaldıramayacağı tartışılacak bir 11 sürdü sahaya. Ayrıca madem oynayabilecek durumda idi, neden Josef gibi önemli bir tecrübe yedek? İlk 45 dakikada Galatasaray’ın üstün ve etkili oyununu Beşiktaş’ın ise her hattıyla dökülmesini izledik.
  • 16
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    "Galatasaray’da Mustafa Muhammed sarı kırmızılı formayla belki de en iyi performansını ortaya koydu ve günün kahramanı Kerem’e 2 asist yaptı. Orta alanda Berkan ve Taylan arı gibi çalıştılar. Çıkana kadar da Omar kusursuz bir futbol ortaya koydu. İlk 45 dakikadaki Galatasaray’ı taraflı tarafsız herkes çok beğendi. Yüksek tempo ve enerji koydular. Ancak bu tablonun nedeni Önder Karaveli’nin yine denemelerine devam edip sahaya en güçlü kadrosuyla çıkmamasıydı" (HÜRRİYET)
  • 17
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ŞANSAL BÜYÜKA: ÇILGIN MAÇ

    Çok uzun zamandır hiçbir derbide böyle “çılgın“ bir başlangıç görmedim... Hem Galatasaray, hem Beşiktaş “ya hep ya hiç“ diye oynamaya başladı... Beşiktaş “fırsat bu fırsattır“ diye, yorgun bulacağını sandığı Galatasaray‘ın üstüne gitti... Ama Galatasaray‘da maç yorgunluğundan, yol yorgunluğundan eser yoktu... Önce Kerem yokladı, kaleci Ersin topu karşıladı... Mustafa‘nın kafa vuruşu kılpayı dışarı gitti... Galatasaray hızıyla, hırsıyla Beşiktaş kalesini deli dalgalar gibi dövmeye başladı...

     
  • 18
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Unutmayalım, Beşiktaş ataklarında rakip futbolcuların bacaklarının arasına kafasını sokan, adeta “ölümüne“ oynayan Nelsson, savunmanın ve takımın lideri gibiydi... Elbette çıkana kadar Kerem... Türkiye‘de tutulması mümkün değil... O kadar çabuk, o kadar hızlı, o kadar farklı... İlk yarısı Galatasaray‘ın, ikinci yarısı Beşiktaş‘ın olan çılgın bir derbi izledik... Galatasaray o ilk yarıda rakibini deli dalgalar gibi dövmenin ödülünü topladı, Beşiktaş maça yanlış ve dirençsiz bir onbirle başlamanın faturasını ödedi... (MİLLİYET)

     
  • 19
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    ERMAN ÖZGÜR: HAK EDEN KAZANDI

    Galatasaray maça önde yaptığı pres ve yüksek tempo ile başladı. Barcelona deplasmanının ruh hali ve özgüveni derbiye yansımış gözüktü. Beşiktaş'ın topu rakip sahaya hem aktarmakta hem de orada tutmakta zorlanması ile Galatasaray'ın tüm dönen topları toplaması tek taraflı bir ilk yarı getirdi. Mostafa Mohamed'in Beşiktaş savunmasını hataya zorlayarak yaptığı 2 asisti nefis bitiren Kerem, ilk yarı oyunun hakkı olan skorun tabelaya yansımasını sağlayan oyuncu oldu.
  • 20
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    2. yarıda Galatasaray baskıyı biraz gevşetti, Beşiktaş'ın kendi sahasında topla oynamasına müsaade etti. Hücum ederken seçici davranırken, savunmada sahaya iyi yayılarak 1-2 cılız Larin pozisyonu hariç Beşiktaş'a fırsat tanımadı. Mohamed- Kerem organizasyonunda ise gole yaklaştı. Sonuçta bu sezon bir çok kez ilk yarıdaki tempoyu yapan, öne geçen ama işin sonunu getiremeyen Galatasaray bu kez enerjisini maçın tamamına yayarak haklı bir galibiyet almayı başardı. (FANATİK)
  • 21
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    OSMAN ŞENHER: GALATASARAY BÜYÜLEDİ

    Galatasaray, deplasmandaki Barcelona maçında futbol olarak ben geliyorum mesajı vermişti. Üç gün sonra Barcelona gibi bir dev ile rövanş maçı oynayacaklar. Ne yalan söyleyeyim dün gece böyle bir tempo yapacaklarını, takım olarak bütünleşeceklerini, 90 dakika oyundan düşmeyeceklerini beklemiyordum.
  • 22
    Spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını kaleme aldı

    Dün gece 45 binin üzerinde taraftar vardı. 12. adam futbolcularla bütünleşti. Görüntü mükemmeldi. Kolay değil Beşiktaş gibi iyi bir takım karşısında çok zor dönemden geçerken üç puan almak. Bu arada teknik direktör Torrent’i de kutlamak lazım. (MİLLİYET)

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