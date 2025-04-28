Spor yazarları Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi!

"OSIMHEN, CİDDİYET, İNANÇ"

İBRAHİM YILDIZ: Bu derece işini seven, tüm enerjisini sahaya yansıtan Nijeryalı oyuncu performansı ile parmak ısırttı. Galatasaray forması ile 31 gol atan, bunun 22’sini Süper Lig’de gerçekleştiren Osimhen kelimenin tam anlamıyla bir yıldız. Sarı-Kırmızılı yönetim ne yapar bilinmez. Sezon bitimi beklenmeden bu oyuncu takıma kazandırılmalı. Bonservisi için tüm imkanlar zorlanmalı. Avrupa’da atacağı gollerle çok fazlasını kazandırabilir. Eyüpspor karşısında Osimhen’i takip ederken yorulduk. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile oynadı. Galatasaray’ı sırtlayan golcü bu sezona damgasını vurdu. Taraftar elbette bu oyuncuyu izlemekten çok mutlu. Futbolseverler kadar, futbol oynayanlar, bunu iş edinenler de Osimhen’i izlesinler. Öğrenilecek çok şey göreceklerdir. Böyle bir yetenek az bulunur. (Habertürk)