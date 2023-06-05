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Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0'lı skorla mağlup etti ve 32 yıl sonra ilk kez ezeli rakibini hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı. Spor yazaları ise Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların sözleri...

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  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Uğur Meleke/Hürriyet: "Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon iki kere yendi. Lâkin 10 kez oynasalar, 10 kez de yenebilirdi bu görüntüye bakılırsa! İlk maçta Torreira-icardi’siz başlayarak yenmişlerdi Fenerbahçe’yi. Dün de Oliveira-Mertens’siz yendiler. Mesele sadece oyuncu kalitesi ya da attıkları goller değil. Galatasaray bu sezon adeta bir mantalite canavarı. Ve şimdiden beni 25 Temmuz’da başlayacak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için umutlandırıyorlar. G.Saray’ın 36 maç-88 puanla tutturduğu 2,45’lik puan ortalaması, lig tarihinde sadece birkaç kez ulaşılabilmiş çok yüksek bir çıta. Okan Buruk’un yakaladığı seviye, Denizli’nin rekortmen, Gordon’un namağlup, Veselinovic’in 103 gollü sezonları seviyesi. Üstelik böyle bir seviyeye, ezeli rakipleri kötüyken değil, F.Bahçe ve Beşiktaş da yarışın içindeyken ulaştılar. Bu yıl Galatasaray öyle bir noktaya taşıdı ki çıtayı, ancak ikincilik için yarışabildi ezeli rakipleri. Şampiyonluğun bir numaralı mimarı Okan Hoca’ya gönülden tebrikler. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne de çok yakışacak."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Engin Kehale/Hürriyet: İki takım için de sezonunu özetleyen bir derbi izledik. Bir tarafta bireysel kalitesi ve performansı yüksek Galatasaray, diğer tarafta derbilerde kabuğundan çıkmakta zorlanan Fenerbahçe... Okan Buruk’un alametifarikası, yetenekli ayaklardan çok üst düzey performans alması oldu. Galatasaray’ın ideal 11’ine bakın; 8’inin sezon boyu form durumu 10 üzerinden 8 ve üzeri (Oliveira-Mertens ve sol bek pozisyonu hariç). Bu inanılmaz bir teknik adam başarısı. Alkışlamak gerek. İkinci 45 dakika, İcardi’nin “Ben de buradayım!” demesiyle başladı. Onu izlemek büyük keyif.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Erman Toroğlu/Sabah: "Galatasaray geçen hafta şampiyon olmuş, tüm hafta eğlenmiş. Sadece iki idmanla çıkmışlar maça. Fenerbahçe'ye bakarsak rakip Galatasaray! Rakip Galatasaray olunca isim olarak önemli, buradan mağlup çıkmayacaksın. Hem de ikincilik de önemli, daha da önemlisi haftaya pazar Türkiye Kupası finali var. Galatasaray sahaya sanki lig yeni başlıyormuş gibi çıktı, çatır çatır oynadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu temposuna cevap veremedi. İki takım arasındaki fark çok net bir şekilde gözüktü. Hiçbir yerden istihbarat almadım ama Mancini, Okan'ı aradı herhalde. "Ben bu oyuncuya sana yolladım. Tamam bu çocuk haşarı ama ben bunu milli takım kadrosuna aldım, sen de oynatsan" demiş midir acaba? Hiçbir şey duymadım ama büyük ihtimalle böyle bir konuşma geçmiştir. Adam tepeden tırnağa futbolcu ama arada kontaklar atıyor. "
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Reha Kapsal/Fotomaç: Saha içi ve dışında takımın sosyal birlikteliği çok iyi sağlanmıştı. Bana göre şampiyonlukta büyük pay sahibi olan taraftarının tek sesliliği önemliydi. Tüm bunların toplamında fazlasıyla hak ettiği şampiyonluğu kazandılar. Fenerbahçe ile aradaki fark saha içi organizasyonu ve kalitesi tartışılmayacak kadar iyiydi. Geçen sene ligi son sıralara yakın bitirse de sarı-kırmızılılar yeni hoca ve yeni bir başkan ile tekrar şampiyon olma becerisini gösterdi. Bu anlamda çok farklı ve başarılı bir kulüp sarı kırmızılılar. Genlerinde bu var."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Levent Tüzemen/Sabah: "Galatasaray ne zaman aile olduysa şampiyonluklar ve kupalar kazandı. Galatasaray, bir his takımı olduğunu gösterdi. Bir aile olarak halatı hep birlikte çektiler. Ve Galatasaray, 15. haftada çıktığı liderlik koltuğundan bir kere bile düşmedi, hep kazandı. Okan hoca rekorlar kırdı ve sahada oynattığı futbolla da göz kamaştırdı. F.Bahçe'ye karşı uzun bir aradan sonra bir sezonda iki galibiyet almak, iki maçta da 3-0 yenmek, hiç gol yememek başarıların en büyüğüdür. Kadıköy ve Nef Stadı'nda elde edilen zaferler, maçların sahada kazanıldığının tam bir belgesi oldu. Okan hoca, bütün takıma sevgiyi ve adaleti eşit dağıttı. Kulübede oturan isyan etmedi, sonradan oyuna girse dahi Barış Alper gibi bütün gücünü sahaya verdi. Mata ile Mertens liderlik yaptı. Muslera 6. şampiyonluğuna imza atarken Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazıldı."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Zeki Uzundurukan/Fotomaç: Geçen hafta Süper Lig'de 23. Şampiyonluğu'na ulaşan Galatasaray, Aslantepe'de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında öyle bir maç çıkardı ki... Helal olsun, gerçekten Galatasaray'ın sahadaki mücadelesine şapka çıkarmak lazım. Fenerbahçe ile şampiyonluk maçı oynuyormuş gibi savaştı sarı-kırmızılı futbolcular... Adım atarken sanki havada yürüyor gibiydiler. Ateşlere basarak koşan bir takım ruhu ile bire bir mücadeleden bire bin bereket elde etti sarı-kırmızılılar. Başkan Dursun Özbek'in büyük vizyonu, kibirden uzak alçakgönüllülüğü ve ustalığı; Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un transferlerdeki nokta atışı hamleleri ve bilgeliği; Teknik Direktör Okan Buruk'un satranç ustalığı, maçları nakış gibi işlemesi; Galatasaraylı taraftarların Şampiyon Galatasaray'a verdiği olağanüstü destek vardı... Altın alkışlar GALATASARAY'a gelsin! Tebrikler Şampiyon Galatasaray!
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Serkan Korkmaz/Fotomaç: "Dün geceki derbi şampiyonu belirleseydi aynı maçı izlemezdik Ancak benzer bir sonuca tanıklık ederdik. Şampiyonluğu ilan etmiş bir takıma göre çok hırslı bir Galatasaray izledik. Maçın yıldızı, bonservisinin taksidi başlamayan Zaniolo'ydu. İtalya milli takımına çağırılan futbolcu neden 35 milyon avro ettiğini ispatlayan muazzam bir golle İrfan Can'ı ikinci kez avladığında son düdüğe 15 dakika vardı. Sarı kırmızılılar bir anda "tarihi fark" hesabı yapmaya başlamıştı. Bir Galatasaraylı için unutulmaz bir geceydi. Gezegendeki en büyük rakibini farklı bir skorla rahat yenerek kim kupa kaldırmak istemez ki? Okan Hoca'ya bir kez daha helal olsun"
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Osman Şenher/Milliyet: "Okan hoca Arda Güler’in üzerine Berkan’ı oynatarak Fenerbahçe’nin bütün pas trafiğini kesti. Hatta şöyle diyebiliriz, maçın tamamında sarı-kırmızılı kaleye çektikleri tek şut yok. Bunun yanında ilk dakikadan bitiş düdüğüne kadar sarı-kırmızılı takım en az sekiz pozisyonda rakip kalede gol tehlikesi yarattı. Zaniolo demek ki buymuş. Icardi ayrı bir olay. Hem büyük topçu hem de büyük şovmen. Bu sezon ilk defa o tribünleri nasıl coşturduğunu gördüm. Bütün stat hep bir ağızdan ‘Aşkın olayım’ şarkısını söylüyorlar. Arjantinli golcü de ellerini havaya kaldırıp, önce tanrıya şükrediyor sonra taraftara teşekkür ediyor. Okan Buruk hoca da, en büyük övgüyü hak ediyor. Her şeyden önce Galatasaray’ı iyi bir takım yaptı. Sonuçta bu takım yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcularıyla ve on ikinci adamı olan taraftarıyla şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak etti."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Galatasaray baştan sona hak ettiği bir galibiyetle şampiyonluğu taçlandırmış oldu. Okan Buruk haftalardır oynattığı 11'den 3 oyuncuyu değiştirip Barış, Zaniolo ve Berkan ile maça başlarken Jesus bu maçta kurtarıcı rolünde Rossi'yi seçmiş ve 11'e koymuştu. Haftalardır söylemekten dilimizde tüy bitti. Fenerbahçe taraftarı "Niye bu duruma düştük" diye çok fazla düşünmesin. Çünkü ezeli rakibi devre arasında Zaniolo'yu transfer ederken 700 bin Euro etmeyecek Oosterwolde'ye 7 milyon Euro ödeyip transfer etti."
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

    Gürcan Bilgiç/Sabah: Maç sonunda muhtemelen skoru Peres'in gördüğü kırmızı karta ve 10 kişi kalmalarına bağlayacaktır "yaşlı kurt"… Değil öyle; sen beceremedin, akıl edemedin, üretemedin, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekledin. Maç öncesi oynanmadan kazanılan maçların altını çizip, şampiyonluğu gerçekçi bulmadı. İsmail Yüksek de benzer şeyler mırıldandı. Hak etmek için kazanan rakibinden daha iyi olduğunu ortaya koymalısın. İki maçta da boyun eğiyorsun Galatasaray'a…
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi
  • Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki galibiyetini değerlendirdi

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