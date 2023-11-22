Spor yazarları Milli Takım'ın EURO 2024'e lider gittiği maçı değerlendirdi

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"BULDULAR KENDİLERİNE GÖRE HAKEMİ" GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Kendi içinde iniş-çıkışlar yaşayan, oyuncularımıza bazen isyan ettiğimiz, bazen "aferin" dediğimiz garip bir maçtı. İlk 45'te neredeyse yoktuk sahada. Ofansif aksiyonların karşısında ya "sıfır" yazıyordu ya da bir veya iki… Böylesine "hiçlik" içinde, bir de altından kalkmamız gereken yediğimiz gol vardı. Dertler bitmiyor ki; Uğurcan da sakatlandı. Montella'nın kafasına o zaman düştü bir şeylerin değişmesi gerektiği. Abdülkadir çıktı, Yusuf Yazıcı girince oyun da değişti. Cenk sol bek oynadı. Anlamaya çalışalım, neden oynadı? Aklımdaki tek gerekçe; takım boyunu uzatmak. Sağ bekleri uzun atıyor taçları, daha yüksek olmak istemiş olabilir Montella. Ama top bizdeyken Cenk'e gelince; aslında rakibe geliyordu… Galler oyuncuları, özellikle de sekiz numaralı Wilson… Bu kadar hakeme oynayanı az gördüm. Kazanmak istemeleri normal ama bu kadar aldatmak istemek normal değil. Buldular kendilerine göre hakemi; bu da ilginç."

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"GEREKLİ DERSLER ALINMIŞTIR" ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Milli takımımız ilk yarıda sergilediği çok olumsuz futbola rağmen Cardiff'ten beraberlikle dönerek gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Maç başından devre sonuna kadar bizim Almanya'ya uyguladığımız agresif ve etkili takım presini Galler bize uyguladı. Bu yarının tek farklı skor dezavantajıyla bitmesi şansımızdı. Daha çok sol beke alışmış Ferdi'nin yerini, Cenk'i oynatmak için bozmamalıydı. Arkadaşlarıyla çok az oynamış Abdülkadir tercihi yanlıştı. İlk 11 olarak düşünülmese de Almanya maçındaki performansıyla Kenan yedek kalmamalıydı. Eğer Ozan ve Çağlar kadrodaysa, ikisinden biri mutlaka görev almalıydı. Montella gerekli dersi çıkarmıştır. Zaten değişikliklerinden de belliydi."