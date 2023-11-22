Spor yazarları Milli Takım'ın EURO 2024'e lider gittiği maçı değerlendirdi
A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri son grup maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. A Milli Takım, bu sonuçla ilk kez bir Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak tamamlamış oldu. Spor yazarları, A Milli Takım'ın Galler ile berabere kalarak EURO2024'e lider gittiği maçı köşelerinde yorumladı
"ŞAMPİYONADA BAŞARILI OLACAĞIZ"
SERDAR ALİ ÇELİKLER/ HABERTÜRK: "Oyun olarak iyi günümüzde olmasak da doğru değişikliklerle 1 puanı almayı başardık. Arda Güler ve Enes Ünal'ın katılımı çok önemli. İnşaallah bu iki isim sağ salim takımımıza katılırlar. Liderlik ile şampiyonaya gitmek önemli. Milli takımımızı ve Montella'yı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Orkun'un neden hiç düşünülmediğini merak ediyorum. Salih-İsmail ikilisinden birinin yerine Orkun olsa daha üretken olabilirdik. Orkun bu kadar ihmal edilmemeli. Umarım futbol dışı bir karar değildir. Takımımızın şampiyonada çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu liderlikte Kuntz'un da katkısı var. Ona da bir teşekkür yollamak istiyorum."
"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"
MEHMET AYAN / HABERTÜRK: "Öncelikle teşekkürler... Son maça ilk iki garantisiyle çıkabildiğimiz için... Emeği geçen herkesin yüreğine, bileğine sağlık. Kuntz'dan yardımcılarına, futbolculardan teknik heyete, Montella'dan malzemeciye, otobüs şoföründen Riva'daki güvenliğe... Montella'nın Almanya maçı sonrası verdiği GALİBİYETİ, KARİYERİ BAŞARIYI YÖNETMEK kavramlarına dikkat. Umarım Mayıs sonrası ve şampiyonada ihtiyacımız olmaz!"
"EN PAHALI OYUNCU KADROSU"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Değeri 300 milyon Euro’yu aşan bir kadroya sahibiz. tüm sayılar, akıl-bilim, EURO 2024’ün en iyi 10 takımından biri olduğumuzu söylüyor. Dün Cardiff’teki maça Berlin kadrosundan 8 farklı futbolcuyla başladık. Sadece oyuncularımız değil oyunumuz da farklılaştı bu rotasyonla. Bu bizim 8’inci büyük turnuva deneyimimiz olacak. Yedisini canlı izledim. Üçünü yerinde takip ettim. Belki geçmişte daha yetenekli kadrolarımız oldu, İtalya’90’ın kıyısından dönen Tanju’lu, Rıdvan’lı, Ünal’lı kadro bence hepsinden kaliteliydi. Ancak tüm oyuncularımız yereldi, uluslararası arenada şansımız olmayan bir çağ idi o. Almanya 2024’e (Hakan, Orkun, Arda, Merih ve Enes’i katınca 300 milyonu geçen değeriyle) turnuvanın en pahalı onuncu kadrosuyla gidiyoruz."
"BULDULAR KENDİLERİNE GÖRE HAKEMİ"
GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Kendi içinde iniş-çıkışlar yaşayan, oyuncularımıza bazen isyan ettiğimiz, bazen "aferin" dediğimiz garip bir maçtı. İlk 45'te neredeyse yoktuk sahada. Ofansif aksiyonların karşısında ya "sıfır" yazıyordu ya da bir veya iki… Böylesine "hiçlik" içinde, bir de altından kalkmamız gereken yediğimiz gol vardı. Dertler bitmiyor ki; Uğurcan da sakatlandı. Montella'nın kafasına o zaman düştü bir şeylerin değişmesi gerektiği. Abdülkadir çıktı, Yusuf Yazıcı girince oyun da değişti. Cenk sol bek oynadı. Anlamaya çalışalım, neden oynadı? Aklımdaki tek gerekçe; takım boyunu uzatmak. Sağ bekleri uzun atıyor taçları, daha yüksek olmak istemiş olabilir Montella. Ama top bizdeyken Cenk'e gelince; aslında rakibe geliyordu… Galler oyuncuları, özellikle de sekiz numaralı Wilson… Bu kadar hakeme oynayanı az gördüm. Kazanmak istemeleri normal ama bu kadar aldatmak istemek normal değil. Buldular kendilerine göre hakemi; bu da ilginç."
"GEREKLİ DERSLER ALINMIŞTIR"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Milli takımımız ilk yarıda sergilediği çok olumsuz futbola rağmen Cardiff'ten beraberlikle dönerek gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Maç başından devre sonuna kadar bizim Almanya'ya uyguladığımız agresif ve etkili takım presini Galler bize uyguladı. Bu yarının tek farklı skor dezavantajıyla bitmesi şansımızdı. Daha çok sol beke alışmış Ferdi'nin yerini, Cenk'i oynatmak için bozmamalıydı. Arkadaşlarıyla çok az oynamış Abdülkadir tercihi yanlıştı. İlk 11 olarak düşünülmese de Almanya maçındaki performansıyla Kenan yedek kalmamalıydı. Eğer Ozan ve Çağlar kadrodaysa, ikisinden biri mutlaka görev almalıydı. Montella gerekli dersi çıkarmıştır. Zaten değişikliklerinden de belliydi."
"HARİKA BİR JENERASYON VAR"
TURGAY DEMİR/SABAH: "Galler can, biz et derdindeydik… Dahası rakibimizin bedeni sahada olsa da aklı Hırvatistan-Ermenistan maçındaydı. Dolayısıyla maçın başında gol ya da goller bulup rahatlamak istediler. Farkındaysanız, harika bir jenerasyonumuz var ve bir çok ilki başarıyorlar. Bu da bizi Euro 24 için umutlandırıyor doğrusu… Montella'nın takıma bir ruh kattığı kesin. Kendine güvenen ve oyunculara da bu güveni aşılayan bir teknik adam İtalyan. Dün yaptığı değişiklikler de son derece yerindeydi. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız oyuna dahil olunca sağ kanadı iyi kapattık, ortada top tutmayı başardık ve önde de Kenan yine yıldızlaştı."
"OYUNU ÇOK İYİ OKUDU"
İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Almanya galibiyeti milli takımımıza olan beklentiyi bir hayli artırmıştı. İlk yarıyı çok kötü oynadık. Özellikle ön bölgede oynayan Yusuf, Kerem, Barış ve Abdülkadir topla çok az buluştular ve topu ayaklarında tutamadıkları için çoğalamadık. Cenk'in sol bekteki etkiziz oyunu ve hücuma destek vermemesi oyunu olumsuz etkiledi. 33. dakikada Yusuf Yazıcı, ikinci yarıya başlarken de Cenk'in yerine Zeki'yi alması Montella'nın oyunu iyi okuduğunun göstergesiydi. İkinci yarı daha iyi oynayan, fazla üretemese de Galler'i fazla yaklaştırmayan bir milli takım izledik. Kenan Yıldız oyuna girdikten sonra hücumdaki görüntümüz tamamen değişti. Kenan, kesinlikle Euro 2024'te en büyük kozlarımızdan biri olacak. Sonuçta 1 puanı alıp grup lideri olarak Almanya'ya gidiyoruz. Montella'yı ve bütün oyuncuları bir kere daha yürekten tebrik etmek boynumuzun borcu olsa gerek."
"KAZANMAK İÇİN YARATILMIŞ"
ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Destra yok, sinistra yok… Bu savunmada beklerin sağı solu yok.. Ferdi sağda, adeta maçın dışında kalmış gibi. Almanya maçının sol bekteki o kahraman golcüsü, sanki silinmişti. Sol bekte Cenk de fazlasıyla falso yapıyor… Üzülüyoruz. Savunma çok tedirgin oynuyor. Samet mesela, hamlesiz haliyle Williams’ın yolunu açıyor adeta. İsmail de yavaş geliyor, müdahalede geç kalıyor. Olacak şey değil. Oynayamıyor çocuklar. Doğru ya da yanlış, tartışılabilir: 1-1’den sonra Kenan, Kerem, Yusuf Yazıcı’nın yer değiştirerek hücumda çeşitlilik sağlaması güzeldi. Milli Takım, baştan oynasaydı şu oyunu keşke! Evet, beraberlik ve liderlik… Haydi artık kurada şans dileyelim. Masterchef Danilo Zanna’ya sordum: “Vincenzo’nun anlamı ne?” İtalyanların anlamlı isimlere pek meraklı olmadığını söyledi önce… “Senin için Latince’ye bakıyorum, bekle” dedi. Şöyle devam etti Danilo: “Vincentius… Vincenzo oradan geliyor. Kazanmak için yaratılmış!” İtalyan hocayı kutluyorum. Keşke maçı da kazansaydık… Hocanın adına yaraşır bir skor olurdu. Ama bu da güzel… Lideriz. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun!
"TÜRKİYE'NİN AYAK SESLERİ"
FATİH DOĞAN/SABAH: "Almanya'yı yendiğimiz özel maçın seremonisinde muhteşem bir "O AN" vardı. Oyuncularımızın eşofmanlarını çıkarıp önlerinde üşüyen minik Alman çocukları ısıttığı görüntüsü, son dönemde gördüğüm en güzel hareketlerden biriydi. EURO 2024'te Almanya'dayız. Son iki maçtaki esintiler gösterdi ki hem saha içinde hem saha dışında ev sahibi rolünde olacağız. Montella, Robert-Cenk eşleşmesinden memnun kalmamış olacak ki ikinci yarı Zeki'yi oyuna alıp, Ferdi'yi sağdan sol beke kaydırdı. Yusuf Yazıcı ve Kenan hamleleri de sonuca etki etti. Biri penaltıyı aldı, diğeri attı. D Grubu'nu bu beraberlikle lider bitiren Türkiye, dosta ve düşmana "Türkiye'nin ayak seslerini" gösterdi. Montella ve Bizim Çocuklar, tarihinde ilk kez grup lideri olarak çıktıkları EURO 2024 finallerinde, Almanya'da bize çok şey vadediyor.
"LİDERLİK ÇOK YAKIŞTI"
HÜSEYİN ÖZKÖK/FOTOMAÇ: "Golden sonra oyuncularımızda bir türlü oyun tutturamadığı gibi yapılan çok sayıda top kaybı Galler baskısının devam etmesine neden oldu. Nihayet ilk yarının son dakikalarında beklenen baskıyı kursak da devre bitti. İkinci yarı Zeki'nin oyuna girmesi, Ferdi'nin sol kanada geçmesi ve daha sonra Kenan Yıldız'ın da dahil olmasıyla takımımız daha çok hücumda gözükmeye başladı. Galler önde olması nedeniyle kontra atak futboluna döndü ve oyunu daha çok kendi sahasında kabul etti. Bu baskı meyvesini verdi ve Kenan'ın kazandırdığı penaltıyla eşitlik geldi. Sonrasında rahatlayan oyuncularımızözgüvenli bir şekilde maçın sonunu getirerek grubu lider tamamladı. Türk Milli Takımı'na liderlik çok da yakıştı."
"YENİ FAVORİ HAKEMİMİZ JUG"
ENGİN KEHALE/HÜRRİYET: "Cardiff City Stadı’nda maçın başlamasına dakikalar kala, Galler ulusal marşı okunurken maçın ilk düdüğüyle sert bir rakip göreceğimize dair sinyaller vardı. Rob Page ve Vincenzo Montella, birbirlerine gönderme yaparcasına sürpriz hamlelerle sahaya çıkmıştı. Sahnenin ilk perdesinde, oyun olarak kazanan taraf ev sahibiydi. Broadhead içeri girip İsmail Yüksek’i yakınına çekince, Neco Williams ile Ferdi birebir kaldılar ve eski Liverpoollu sağına çekip zor ama mükemmel bir vuruşla ağları buldu. Sanki, Ferdi’nin mevki ile oynamak savunmanın iki kenarının performansını da belirgin şekilde etkiliyor.Cardiff’teki soğuk akşam, istediğimiz skorla evimize dönerken Almanya’daki turnuva öncesi doğru saha planı açısından da önemli mesajları barındırıyordu. Maçın en çarpıcı notlarından biri de Pierluigi Collina’dan sonra Türk halkı olarak artık yeni bir favori hakemimizin olmasıydı: Matej Jug. Sloven hakem, karşılaşma içerisindeki tüm gri pozisyonlarda takdir hakkını lehimize kullandı."