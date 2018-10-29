SİNAN ENGİN: Fenerbahçe'de Cocu gariban, bu çöpleri kim aldıysa onu yollayacaksın. Ali Koç, insanları kandırma, gücün Cocu'ya mı yetiyor? Comolli'yi de yollayacaksın, seni kaldırıyorlar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe Başkanı, çok bilen profesyoneli Comolli'nin "uydusu" olmayı tercih edince, herkesin elikolu bağlandı. Comolli bu ülkeyi ve ligini çok küçümsedi. Tıpkı göreve getirdiği Phillip Cocu gibi... Takım elinden geleni yapmaya çalışıyor. Seyircinin protestosu, bu iyi niyetli koşuların hak ettiği bir durum değil. Problem; bu çabaların bir "aklının" olmamasında. Fenerbahçe takımı duran toptan gol yiyor.
Dünyayı yaratmış gibi dolaşıp, burnundan kıl aldırmayıp, gerçekler ile hayalleri birbirine karıştıranlara, "Kral çıplak" dedi. Başkan Ali Koç, ağzını doldurarak, "Defansımız oturdu, beş maçta bir gol yedik" diye böbürlenmesini bildiği gibi, bir maçta üç gol nasıl yendiğini de umarım açıklatır birilerine. Doğruları istiyor ama yanlış kişilerle... Bunu da bilsin...
UĞUR MELEKE: Cocu için olumlu şeyler söylemek güç maalesef... Futbol bilgisine elbette çok saygı duyuyorum ama neden hâlâ üçlü savunmada ısrar ettiğini anlayamıyorum. Üç stoper kullanıyorsanız, en azından kanatlardan biri bek özellikli olmamalı, öyle değil mi? Cocu, PSV’de harika bir 4 yıl geçirmişti. Ama burada sanki kararlarını soğukkanlılıkla değil panikle alıyordu. Ve artık bu işin iyiye gitme ihtimali kalmamıştı.
Cocu, PSV’de 4 yılda alttan çıkan Locadia’yı 17 milyon euroluk, Depay’i 34 milyonluk adam haline getirmişti. Wijnaldum, Bruma, Pröpper, Lozano onun döneminde olağanüstü gelişmişlerdi. Sanırım Fenerbahçe’de de Cocu’dan beklenen oydu. Keşke Eljif’e, Oğuz’a, hatta Barış’a daha erken düzenli forma verseydi. Belki bir rüzgar yakalayabilirdi o stratejiyle.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bana öyle geliyor ki; dünü de gördükten sonra sanki Cocu, "Beni gönderin de paramı alıp hayatıma devam edeyim" diye düşünüyor. Zaten beklenen son da geldi. Ancak geç oldu. Ankaragücü ve İsmail Kartal'ı canı gönülden kutlamak lazım. Maddi sorunlarla boğuşan ve kapasitesi sınırlı bir kadroyla oynayan Ankaragücü'nün ligdeki durumu büyük başarıdır. Ankara ekibinde Djedje diye bir ön libero izledim; geçen maçlarda da dikkatimi çekmişti. Bana göre ligde böyle bir ön libero yok.
Başkan Ali Koç, "Son haftalar bana ümit verdi" dedi. Bu nasıl ümit? Son 4 maçta aldığın puan 3, attığın gol 1; Anderlecht de farka giderdi de o genç defans oyuncusu Frey'e asist yaptı. Bunları görmüyor musunuz?
ERCAN GÜVEN: Üç tane nereden çıktı İsmail Kartal? Ne güzel unutulmuştu saha... Daha önemli işler vardı Fenerbahçe’de... Devralınan enkaz, 3 milyar 184 milyon lira borç, şevk kıran, bilgi sızdıran “yardımcılar”, kadro dışılar... Yetmedi, yıldız ihtiyacından eski şampiyonlukları karıştırmalar falan. Aslında yazık oldu Cocu’ya! Bugün Cumhuriyet Bayramı, yakında 10 Kasım... “Atatürk Fenerbahçeliydi” polemikleriyle atlatılabilirdi belki bu yenilgi. Neyse; geç ve güç oldu ama oldu ya... Darısı Comolli’nin başına.
Fenerbahçe açısından dün gecenin en güzel dakikaları, maçtan önce ve maçtan sonra yaşandı... Seyircilerin ve futbolcuların Cumhuriyet Bayramını erkenden kutlamaları ile Cocu’nun yollanması. Gerisi kahır. Hani kimi azimsiz veya beceriksiz adamların “bu sefer valla yapacağım” diye yalvar yakar işe girişmesi ve başta iyi giderken eski kötü huyların yeniden depreşmesi vardır ya... Aynen öyle şevkle başladı Fenerbahçe ve aynen ilk devre bitmeden ışığı bitti. Hızla eriyen bir mum gibi.
Şimdi nereden mi başlayacak Fenerbahçe? Galatasaray maçından. Futbol dışında tüm sızlanmaları bir kenara bırakarak sahanın içinden... Kazanmasa bile tekmeye kafa sokacak bir takım gerekiyor o maçta ki, yeni Fenerbahçe için vakit kazanılsın. Adam eklemek-çıkarmak mümkün olmadığına göre eldekileri motive etmekten başka çare yok. İşte bu da “Başkanlığın” başka bir sınavı. Ali Koç bu kez de başaramazsa, Atatürk bile kurtaramaz Fenerbahçe’yi.
İLKER YAĞCIOĞLU: Biz haftalardır söylüyoruz. Cocu ile olmaz diye… Comolli'nin yaptığı transferler yanlış diye. Herkesi ikna ettik diye bir tek başkan Ali Koç'u ikna edemedik. Şu anda bu tablonun sorumlusu Cocu'yu haftalar önce göndermeyen Ali Koç'tur. Maç bittikten sonra Cocu ile yolların ayrılması da geç kalınmıştır bir karardır. 10 maçta 9 puan toplamış 7 gol atabilmiş Fenerbahçe gibi büyük bir camianın hocasına bir dakika bile tahammül edilemez..
Dün geceki tablodan sonra sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi konuşma zamanı değil eylem zamanı. Suni Fenerbahçe düşmanları yaratmak yerine Başkan'ın bir an evvel eyleme geçip takımı toparlaması lazım. Son olarak ne yazık ki 10'uncu haftada lige havlu atmış bir F.Bahçe ile karşı karşıyayız. Şunu söyleyim önümüzdeki hafta oynanacak derbi bile Fenerbahçeliler için bence bir anlam ifade etmiyor..
MEHMET DEMİRKOL: Ligde en çok şuta maruz kalan takımın kalesine ilk isabetli şutu 55. dakikada bir duran topun sonrasına atabilmek... Hem de evinde oynarken, hem de rakibin ligde kurtarış rekortmeni kalecisi yokken. Aynı zamanda rakibine en çok şut attığı maçı yaşatmak...
Geçen haftaki sözümün arkasındayım. Sorun Cocu değil. Ama çok belli ki çözüm de o değil. Muhtemelen siz bu yazıyı okurken Cocu gitmiş olacak. Normal olan bu. Ben beklerim ama büyük takım beklemez. Fenerbahçe’nin çok sorunu var. Ancak Yer darlığı dolayısıyla sadece birincisinin altını çizeyim. Topu içeriye vuracak bir oyuncusu yok. Slimani futbolda yaşadığım en büyük hayal kırıklıklarından biri. Sedece korkunç formuyla değil, vücut dili, negatif enerjisiyle de...
Sahada bir pırıltı değil, bir keder sergiliyor sürekli. Bunu söylediğime inanamıyorum ama Frey an itibarıyla ondan iyi. Eğer böyle devam edecekse etmesin.
OKTAY DERELİOĞLU: Penaltı kararı sonrası gereksiz yere itirazdan kırmızı kart gören Slimani, takımını hem dün gece hem de Galatasaray derbisinde yalnız bırakmış oldu. Penaltı golü sonrası oyunun kontrolünü de eline alan başkent ekibi, devamında 3. golü de buldu ve haklı bir galibiyet oldu. Cocu'nun da gecikmeli de olsa görevine son verildi. Ali Koç'un Cocu'ya gereğinden fazla sabır gösterdiğini ve bu ayrılığın F.Bahçe için iyi olacağını düşünüyorum.
SERHAT ULUEREN: Yerden yere vurulan ve kredisi çabuk tükenen Ali Koç, takımın başında Aykut Kocaman’ı tutsaydı F.Bahçe çok rahat şampiyon olurdu. Şenol hoca zaten havlu atmış durumda. Fatih hoca da eski havası ve gücünden uzak. Yıllar akıp gidiyor ve yıllara meydan okumak hep kolay olmuyor.
Parasızlık, kadro kalitesi, hep aynı adamları görmek, gereksiz diyaloglar Terim’in motivasyonunu düşürmüş. İşte motive bir Aykut Kocaman, F.Bahçe’yi zirveye taşırdı. Ama Ali Koç bu fırsatı kaçırdı. Bu sezon, biraz para bulabilirler, Devler Ligi’nde de yol alabilirse G.Saray ile Başakşehir arasında kıyasıya bir kapışma izleriz.
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