Spor yazarlarından Göztepe-Beşiktaş yorumu!

KABUL EDİLEMEZ (GÜNTEKİN ONAY): Beşiktaş’ta tamir edilmeyen ve sürekli tekrar eden hatalar var. Örneğin Caner Erkin’in top kayıpları. Dün 35 top kaybıyla oynamış. Adriano dönmediği sürece hem savunmadaki sorunlar hem de bu top kayıpları devam edecek.
Bu sezon dış sahada sadece Erzurum karşısında kazanmış olmak Beşiktaş için kabul edilebilir bir tablo değil. Malmö, Linz ve Partizan maçlarını da hesaba katarsak Beşiktaş’ın bu sezon 8 deplasmanda sadece 1 galibiyeti var.
Ligin en kaliteli kadrosunun geçen sezonu 4. bitirmesi ve şu anda da ligde 5. sırada bulunmasını birileri izah etmeli. Çok tahmin edilebilir bir oyun, taktiksel, fiziksel ve defansif organizasyon açısından çok geriye giden bir takım var. Başta Oğuzhan ve Tolgay olmak üzere bireysel olarak da performansını yukarı çıkartan ve gelişme gösteren bir oyuncu yok. Bu tablo hiç iç açıcı değil.
NEDEN OLMUYOR? (METİN TEKİN): Merkez savunması hariç isim isim bakıldığında bu kadrodan daha iyi oyunlar beklememize rağmen sezon başından bu yana istenen olamadı. Neden olamadı? Niye olmuyor? Bunların hepsinin cevabı Şenol Hoca'da ama bir şekilde artık Beşiktaş alternatif bir oyun arayışına girmeli.
Evet Beşiktaş deplasmanlarda kazanamıyor ama uzun bir aradan sonra ilk kez evinde kaybeden bir Beşiktaş'ı da gördük Antalya maçında. O güçlü oyunundan nasıl uzaklaştığını anlamak lazım. Çünkü şampiyonluk oyununda iç saha-dış saha farketmez.
EN ÖNEMLİ EKSİK...(RÜŞTÜ REÇBER): Beşiktaş’ın her ne kadar önemli eksikleri olsa da, kadrodaki diğer oyuncularla bu eksikleri kapatabildiğini daha önce oynadığı maçlarda gördük. Göztepe maçındaki en önemli eksik Ljajic’ti. Ljajic oyunu organize etme özelliğinin yanında bitirici paslardaki ve topun değerini bilmedeki başarısıyla çok önemli bir isim.
Oğuzhan ve Tolgay, Ljajic’in yokluğunda bu görevi üstlendiler. Tolgay geçişlerde, Oğuzhan da organizasyonda var olmaya çalıştılar ama istenildiği seviyede olamadılar. Oyuna hakim gözükürken bile etkili bir hücum gerçekleştiremediler.
Penaltıyı geçiyorum; en etkili atakları Vagner Love ile ilk yarının son anlarında girdikleri pozisyondu. Pas oyunu ile rakip takımın dengesini bozma işinde istenildiği gibi hareket edemediler.
DERSİNE ÇALIŞMAMIŞ (ERMAN TOROĞLU): Şenol Güneş dersini iyi çalışamamış. Şenol'un elinde Vagner Love diye bir oyuncu var. Türkiye'de 10 penaltı kazanmış. Hepsini Vagner atmış, hepsini gol yapmış. Sen dün Oğuzhan'a attırıyorsun. Bırakın hikayeyi. Şampiyon olamayınca suç hakemlerde, şampiyon olurken keramet sizde. Takım kötü oynarken, yolla hakemlere gitsin. Aslında takıma iyilik yapmıyorsunuz.
Beşiktaşlılar maçtan önce 'bize defans yapanları açamıyoruz' diyordu. Arkadaş gazoz kapağı mı açıyorsunuz! Göztepe kabak çiçeği dolması gibi açık oynadı. Topu kapınca hücum ettiler, kaptırınca defans yaptılar.
Göztepe dün adam gibi top oynadı, adam gibi mücadele etti. Göztepe seyircisini tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca takımlarını böyle teşvik ettiler. Rakibin otobüsüne taş atanı, sahaya yabancı madde atanı kabul etmem.
İYİ BAŞLADI AMA...(ATTİLA GÖKÇE): Beşiktaş iyi başlamıştı maça... Penaltı kazandıkları pozisyona (Dk.17) kadar akıllı, baskılı, yardımlaşmalı oyunla Göztepe’yi kendi yarı sahasına kilitleyip sindirmişti.
Gökhan ve Caner’in iki kanattaki oyunu, Lens ve Babel’in biraz da içeri kaçmasına ve Göztepe üzerindeki baskının artmasına yol açtı. Tolgay ve Atiba oyunun merkezini tutarken Love, Babel , Oğuzhan ve Lens şut atmayı adeta unuttular. En iyi fırsatları dar alanda paslaşarak harcadılar. Göztepe de baskıyı çabuk atlatıp oyuna ortak oldu.
Fizik kaliteyi bir yana bırakırsak, Beşiktaş’ın mental ve psikolojik çöküşü maçın sonucunu belirledi. İki takım da saha içinde yaklaşık 30 yaş ortalamasıyla mücadele etti.
O nedenle birlikte yoruldular. Ama Göztepe daha çok koştu (111-105 km.) Fizik kaliteyi bir yana bırakırsak, Beşiktaş’ın mental ve psikolojik çöküşü maçın sonucunu belirledi. İlginç bir hafta oldu. Üçü de puan kaybetti. Demek ki “büyüklük” saadet getirmiyor!
LASTİK PATLADI (BİLAL MEŞE): Evet Kartal’da da işler yolunda gitmiyor, mazisini mumla arıyor! Gördük ki, Göztepe karşısında ilk yarıda sürekli baskı yapan, penaltı kaçıran Beşiktaş, ikinci yarıda iki duran toptan teslim bayrağını çekti! Kartal’ın yenilgisi bence asla sürpriz değil, zaten kör-topal gidiyordu, dün de lastik patlattı!
Elinizin altındaki en etkili silahınız Quaresma’yı rekabet yaratacağım diye yedekte oturtursanız, olacağı da budur! Valla Quaresma’yı Lens ile kantara koymanın doğruluğunu kim savunabilir? Portekizli yıldızı yedek soyundurmak, ayağınıza kurşun sıkmaktır!
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