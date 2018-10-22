Spor yazarlarından Göztepe-Beşiktaş yorumu!

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Ligin en kaliteli kadrosunun geçen sezonu 4. bitirmesi ve şu anda da ligde 5. sırada bulunmasını birileri izah etmeli. Çok tahmin edilebilir bir oyun, taktiksel, fiziksel ve defansif organizasyon açısından çok geriye giden bir takım var. Başta Oğuzhan ve Tolgay olmak üzere bireysel olarak da performansını yukarı çıkartan ve gelişme gösteren bir oyuncu yok. Bu tablo hiç iç açıcı değil.