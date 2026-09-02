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        Haberler Spor Basketbol Dünya Basketbol Şampiyonası 12 Dev Adam FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

        12 Dev Adam FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

        FIBA dünya klasmanında A Milli Erkek Basketbol Takımı 2 basamak birden yükseldi ve 9. sırada yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        12 Dev Adam 2 basamak birden yükseldi

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya klasmanında 2 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.

        FIBA'nın açıklamasına göre, 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde 4. pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 808,1 puanla 9. sıraya yükseldi.

        Sıralamada 952,3 puanla zirvede yer alan ABD'yi 877,4 puanla Almanya, 870,9 puanla da Fransa takip etti.

        Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak turnuvaya katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

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        #12 Dev Adam
        #FIBA
        #A Milli Erkek Basketbol Takımı
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